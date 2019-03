10 grandes canciones del rock and roll español de los 60

45 Revoluciones, la nueva serie de Antena 3, es un drama ambientado en los años 60 que gira en torno al nacimiento de una discográfica avanzada a su tiempo y tres personajes que lucharán por cumplir sus sueños dentro de la anquilosada y compleja industria musical.

La música rock and roll nació en Estados Unidos en los años 50 de la mano de Chuck Berry y Elvis Presley, entre muchos otros. Los primeros discos de Bill Haley, Elvis Presley, Roy Orbison y otros grandes nombres se publicaban en España con regularidad y con pocos meses de retraso.

Los llamados aviones del rock también jugaron su papel en la llegada de esta música a nuestro país. Ángel Álvarez, un radiotelegrafista de Iberia que cubría la ruta entre Madrid y Nueva York, se dedicaba a traer a España discos que aquí eran desconocidos y los ponía en sus míticos programas "Caravana musical” y “Vuelo 605".

En 1962 un grupo de apasionados del rock pusieron en marcha los famosos 'matinales del Price'. Una especie de festivales de música que se celebraban las mañanas de los domingos en el desparecido Circo Price de la Plaza del Rey de Madrid.

Por estos conciertos pasaron gente como Dick y Los Relámpagos, Los Tonny's -con Micky, el hombre de goma- Los Pekenikes, Los Cinco Estudiantes, Miguel Ríos, Los Diamond Boys de Albert Hammond, Los Sonor y Los Continentales entre otros.

Las matinales del Price tuvieron apenas quince sesiones y unos 30.000 asistentes en total antes de que fueran prohibidas en 1964 "contra la música de nuestro país y las buenas costumbres".

Pero no había nada que pudieran hacer para parar la fuerza del rock and roll y la música pop. El 2 de julio de 1965 los Beatles actuaron en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

En aquellos años sesenta surgieron en España numerosos grupos y esta es una pequeña muestra del rock and roll que se hacía en nuestro país en aquellos años.

1 Duo Dinámico – 15 años tiene mi amor (1961)

2 Los Brincos – Flamenco (1964)

3 Los Sirex – Que se mueran los feos (1965)

4 Micky y Los Tonys – No sé nadar

5 Los Bravos – Black Is Black (1966)

6 Los Pekenikes – Hilo de seda (1966)

7 Los Iberos – Summertime Girl (1967)

8 Formula V – Cuéntame (1968)

9 Lone Star – Mi calle (1968)

10 Los Canarios – Get On Your Knees