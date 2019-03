EME DJ: “No me parece mal que gente como Kiko Rivera o Dulceida pinche, pero lo suyo es que sepan hacerlo”

Kiko Rivera, Dulceida… ¿está la industria en crisis?

Pues sí. Pero no es culpa ni de Kiko ni de Dulceida. No me parece mal que la gente pinche, pero lo suyo es que sepan hacerlo. Que se sepan enfrentar a una pista de baile y que tengan conocimientos de ritmo, compases, acompasamiento y beatmatching... y lo que pinchen sea bueno. El problema es cuando cualquiera que sea famoso genere un montón de dinero para el promotor del evento y acuda gente a verles solo por que son famosos, no porque sean Djs, porque así no se crea una Cultura de club, baile, no se valora el talento musical, no se valora nada... Tampoco hay mucha facilidad cuando en España la referencia de la gente cuando piensa en un DJ sea Kiko Rivera o el famoso de turno, claro. ¿Cualquiera puede ser DJ? No, pero cualquiera puede hacer de DJ. De todas maneras, en casi todas las profesiones hay intrusismo, lo que pasa que lo tienen más regulado. Pero en el mundo DJ nunca hay acuerdos para estas cosas.

Del indie a la electrónica, ¿te va bien? ¿Se puede sobrevivir con dignidad? ¿O todavía hay quien no te lo perdona?

Me va bien. Es cierto que con cuando pinchaba solo indie, pinchaba muchísimo mas en salas y bares. En 2008 podía tener un calendario de 6 o 8 bolos al mes en sitios mas pequeños. Hoy en día, suelo tener 2 o 3 bolos al mes, pero tengo que elegir mejor los sitios donde pinchar, en 2008 podía pinchar arrinconada entre cajas de cerveza al final de la barra con un equipo rudimentario durante 6 horas seguidas y hoy... bueno, no sé si lo haría de nuevo. Y Sobrevivir? Si... hay épocas buenas, muy buenas o malas, como todo.

¿Ser Dj es un estilo de vida?

Para mí: ABSOLUTAMENTE. No sé, no soy una DJ de Ibiza que cobra miles de euros por sesión y tiene un jet privado, pero no creo que haya demasiadas diferencias entre las personas que tienen necesidad de compartir música y la sienten de una manera especial. Lo principal es hacer bailar o sentir al resto con la música de otros, expresarme así, escuchando y sintiéndola, que fluya por mi cuerpo desde mis pies a mi corazón, sincronizar mentalmente los ritmos con mi cuerpo ya sea en una discoteca, escuchando música tirada en la cama, mientras friego o mientras voy en el metro con los cascos. Para mí eso es un DJ.

Ya ha llovido desde que publicaste Mamá quiero ser Dj, ahora, visto en perspectiva, con una trayectoria consolidada y en auge, ¿añadirías algún nuevo capítulo?

Buf... sí, sí. Sin duda. Tengo en mente muchas cosas para escribir, pero no sé si las llegaré a publicar alguna vez. El libro se sigue vendiendo y eso es guay. Aún me llegan fotos de gente que se lo acaba de leer, eso es... bueno, imagínate, genial. Pero sí, el libro ahora mismo lo leo y me parece que está incompleto. Probablemente fuera mucho más polémico y para un público más consagrado en el mundo DJ. Pero sobre todo, después de publicarlo me llegaron muchos emails de gente contándome sus experiencias, eso lo añadiría. También sobre el machismo en la industria musical, la poca visibilización que hay de mujeres en festivales, etc.

¿Hay alguna sesión que recuerdes con más cariño?

Pues sí. La del Sónar 2010 en A Coruña fue algo así como “la venganza de los nerds”. Fue muchísima gente de mi zona que me ponía a parir de pequeña, o me zoscaba en el colegio. Supongo que verme pinchando ahí no les hizo mucha gracia. Además fue mi madre. También los primeros festivales del Dolorock o del FIV que también eran en Galicia, conocí a mucha gente en esa época que ahora son amigos y fieles cuando pincho allí. Últimamente pincho de vez en cuando en el Marula y esas noches son mágicas, porque la gente es muy agradecida con la música que suena y se dejan llevar.

Estás cansada de que te hagan la misma pregunta sobre si es fácil ser mujer y Dj, quizá la respuesta sea demasiado obvia… Pero, cuéntame, ahora que las reivindicaciones femeninas están de moda, ¿son más rentables las mujeres a los platos?

Sigo pensando que no hay suficientes mujeres en carteles de salas y discotecas. Si, se hacen un hueco algunas, referentes en salas, pero a veces te pones a leer los comentarios del día que alguna pincha y la mayoría hablan de su físico o de que no tiene ni idea... Y hasta que eso cambie todavía hace falta mucho. Por no hablar de las listas de Djs donde como mucho hay 2 o 3 en una lista de 100... hay que visibilizar mucho mas, los compañeros tienen que elegir hacer B2B con chicas o pedir que les haga alguna el warm up, incluirlas en las charlas, debates y foros sobre música electrónica, Festivales... etc.

Haces magia trasladando tus sentimientos a la música electrónica, ¿cuáles son tus principales influencias? ¿De quién eres tú fan?

Yo soy fan de los superhéroes, de los cómics, de la sci-fi, serie B, los buenos thrillers coreanos, Buffy Cazavampiros, quedarme en casa viendo una serie de Netflix cuando no curro, los videojuegos me encantan, me encanta hacer radio en directo también, escuchar podcast de misterio, pasear por el monte, exploración urbana, los 80 y los 90, las pelis de zombies, las pelis de institutos americanos, los Goonies, los Ramones, los documentales sobre crímenes, Michael Jackson, las Tortugas Ninja, el Cyberpunk... no soy muy hater en general. Me gustan muchas cosas underground y supermainstream.

¿Cómo haces tú la revolución feminista?

Quejándome mucho y pagando las consecuencias. Sí, he tenido problemas por esto. Mis formas no son siempre las correctas y he llegado a cagarla mucho. Pero he aprendido.