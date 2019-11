Descubrí a Quantic gracias a mi amigo Norcoreano que me regaló una playlist de spotify en la que había incluido a su canción con Nickodemus "Mi Swing Is Tropical".

Justo ayer no se tocó esa pero no fue problema ya que este genio británico de la música tiene una extensísima carrera de más de 20 años y más de 20 discos según Wikipedia.

Tras el nombre de Quantic se encuentra el productor y multinstrumentista británico Will Holland. Ayer desembarco en Madrid junto a su banda para presentar su último disco de estudio "Atlantic Oscilations".

El álbum, del sello Tru Thoughts, fue publicado en junio de este año y ha sido grabado en su flamante estudio de Brooklyn 'Selva' donde trasladó su residencia tras más de una década viviendo en Colombia.

El concierto fue una mezcla de tantos estilos que no caben en una frase. Sonidos electrónicos, fiesteros y principalmente instrumentales en los que las pinceladas de jazz, cumbia y ritmos latinos iban apareciendo.

De "Atlantic Oscilations" sonaron "September Blues", "You Used To Love Me" y "Orquidea" entre otras. Un concierto que se fue poco a poco calentando y que estalló con "Sol Clap", una de las canciones más icónicas del artista. Brutal el saxofonista y flautista Sly5thave por destacar a uno de los musicazos de los que Quantic se rodea en el escenario.

Un concierto que por temática, estilos y rollo pegaba más al aire libre, con solecito o en un festival pero que consiguió llenar de calor y poner a bailar a todos en este otoño madrileño congelado.

Si tengo la ocasión volveré a verlo encantado, sólo espero que el concierto sea más largo o me toque en un festival para darlo todo.