Drexler: "He visto pocos trozos de tela más tristes que una bandera"

Yo: ¿Este disco supone una vuelta a las canciones de guitarra y voz más puras de cantautor?

Drexler: Lo bueno de irse a buscar cosas por otros lados como "Bailar en la cueva" y salir de la zona de confort es que gana el derecho de volver después a su territorio. Este disco es una manera de volver a la raíz de los componentes de la canción que escribo yo y de la canción en general como género. Pero como el título del disco es una vuelta paradojal, hablo de un salvavidas pero es un salvavidas de hielo. La vuelta a la guitarra y a la voz no es una vuelta tradicional, son guitarras tratadas de manera no tradicional.

Yo: ¿Usasteis también guitarras como instrumentos de percusión?

Drexler: Si es un disco de canción de autor porque utiliza los elementos básicos de la canción de autor y el arte trovadoresco que son la guitarra y la voz. Pero no está hecho a la manera usual en que se entiende la canción de autor.

Trabajamos con cinco percusionistas haciendo eso. Al principio fatal porque les estábamos quitando un instrumento que les es natural. Yo estoy incluyendo mi instrumento natural y poniendo a las demás personas en una situación antinatural pero son todos músicos muy buenos y al poco rato de estar trabajando con la guitarra descubrieron sonoridades nuevas.

Yo: ¿Cómo surgieron las colaboraciones con Julieta Venegas, Mon Laferte y Natalia Lafourcade?

Drexler: Son amigas las tres de diferentes épocas pero no las he elegido sólo por ser amigas porque tengo muchos amigos y amigas más que cantan. En este caso se da la coexistencia de esas dos características, las tres son amigas y las tres son unas cantantes y compositoras de primer nivel. Estaba en México grabando y fui a último momento que salieron las colaboraciones. Se dio la casualidad que tuvieron unas horas en la ciudad cada una de ellas y cada una fue tan generosa de venir a grabar a mi estudio antes de reemprender su gira.

Yo: ¿Hay más colaboradores en el disco?

Drexler: Me gusta recalcar que hay dos colaboradores más mexicanos que para mi son muy importantes para el disco. David Aguilar, un compositor y cantante que aparece más diluido pero en muchas canciones. El otro es Joel Cruz Castellanos, integrante de un grupo del grupo de Son Jarocho "Los Cojolites" que lleno todo el disco de jaranas y guitarras cambiando la sonoridad del disco.

Yo: ¿Por qué hay tantas metáforas e imágenes relacionadas con el invierno en “Salvavidas de hielo”?

Drexler: En ningún momento pensé en la cantidad de veces que aparecía hielo. Lo curioso es una palabra que es la primera vez que no aparece en uno de mis discos, la palabra mar. No se explicar porque no aparece mar y porque aparecen las otras. Si que es verdad que gran parte del disco fue escrito entre invierno y primavera pero no veo relación.

Yo: Tus versos: "Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera, Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste.", se han compartido mucho estos últimos tiempos ¿Cómo te hace sentir?

Drexler: Cuando uno escribe canciones la esperanza que tiene es que resuenen en la época. Es una canción misteriosa que cada tanto vuelve a resonar con diferentes hechos. Es una canción que significaba una cosa en el conflicto israelí-palestino cuando fue escrita, significaba otra cosa diferente en la guerra de Irak, también significo otra cosa en los atentados terroristas que la gente volvía a escucharla buscando no sé qué. Es una canción que se adapta bien a las crisis, en esta última crisis también tan grave y tan preocupante la he visto citada desde diferentes lados lo que me pone más contento todavía. Lo que dice lo sigo firmando 15 años después de haberla escrito.

Yo: ¿Qué significan para ti las banderas?

Drexler: En Uruguay estábamos en dictadura y había un culto a la bandera típico de las dictaduras militares. Yo era buen estudiante y me nombraron un par de veces abanderado de clase que era un gran honor y yo estaba muy contento. Me impresionó mucho la textura de la bandera, para mí era un símbolo sagrado un textil de poca calidad, cosido con poco cariño. La sacralidad de la bandera se me derrumbo por el objeto bandera en sí. Cuando escribo "un trozo de tela triste" es porque he visto pocos trozos de tela más tristes que una bandera.

Yo: ¿Crees que la revolución que están suponiendo HBO, Amazon y Netflix para las series o el cine pueden llegar a la música?

Drexler: El mundo audiovisual del cine y de las series se ha adelantado al de la música en la revaloración de los contenidos. Los que antes eran simplemente distribuidores de contenidos como Netflix de repente han empezado a producir contenido y eso es una señal buenísima. Se han dado cuenta de algo que es de cajón la gente ve la tele por los contenidos no por la tele. Yo estoy esperando desde hace tiempo que Spotify empiece a producir contenido.