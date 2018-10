Dos horas de fiesta balcánica desenfrenada al rito de Dubioza Kolektiv

Me encanta la música balcánica y con el paso de los años he tenido la suerte de poder ver en directo a Emir Kusturica, Goran Bregovic, Fanfare Ciocarlia y Gogol Bordello pero había un grupo que me faltaba en la lista y pude sacarme la espinita en La Riviera.

Dubioza Kolektiv es un grupo bosnio que lleva dando guerra desde 2004. Siete músicos sobre el escenario, dos cantantes y letras en bosnio, inglés, español y otros idiomas. Un batido musical super energético en el que mezclan ska, dub, punk, hip-hop, música electrónica y por supuesto sabores balcánicos.

Un grupo con una carga política innegable y una filosofía llena de mensaje. Ellos llevan toda su carrera, editan sus propios discos, gestionan todo lo relacionado con la banda y tienen toda su música disponible para que se descargue de forma totalmente gratuita.

Un concierto en el que sorprendieron tocándo al principió 'USA' y 'Free.mp3', quizás sus dos canciones más conocidas. Eso marco el tono de la fiesta que no tuvo ningún momento de descanso mientras iban repasando los éxitos más potentes de sus ocho discos de estudio. En la recta final incluyeron una divertida versión de 'I Fought The Law' junta Muyayo Riff y se despidieron por todo lo alto con la guitarrera 'No escape from Balkan'.

Bailé, grité, salté y sudé hasta desgastarme en dos horas de absoluto desenfreno. Recomiendo a todo el mundo que pueda que no pierda la ocasión de verlos tocar si pueden pero intuyo que deben ganar al aire libre en un festival.