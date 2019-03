Dos filósofos explican todo el machismo y masoquismo que hay en el reguetón de Maluma, Shakira o CNCO

Ignacio González Barbero y Cristóbal Vergara Muñoz son filósofos. Además, son jóvenes. Es por ello que resultan idóneos para un experimento exclusivo de Tribus Ocultas: les invitamos a analizar, desde un punto de vista filosófico, dos de las más populares letras del reguetón actual: 'Reggaetón Lento', de CNCO, y 'Chantaje', de Shakira y Maluma. Pónganse cómodos.

‘Reggaetón Lento’, de CNCO (por Ignacio González Barbero)

"La pensadora Laura Mulvey explica en su ensayo 'Placer visual y cine narrativo' que en las películas se suele imponer la “mirada masculina” (male gaze), es decir: la cámara coloca a la audiencia en la perspectiva de un hombre heterosexual. En consecuencia, la mujer es relegada a la condición de objeto erótico y su único fin es ser admirada por su apariencia física y satisfacer los deseos y fantasías del hombre. Los planos no buscan nada más que mostrar y realzar los atributos corporales de la protagonista".

La música, como expresión cultural omnipresente en nuestras vidas, bebe de las mismas fuentes ideológicas que las películas. Y no se libra, por tanto, de esa “mirada masculina”. Así, las letras de una significativa parte de las canciones que escuchamos a diario, en su mayor parte producidas por hombres, están plagadas de una visión reduccionista de la individualidad femenina, a saber: la mujer sólo existe en ellas en tanto que objeto contemplable y deseable".

"No posee más dimensiones que la corporal. Es una figura meramente receptiva, que tiene que reaccionar a un sujeto masculino necesitado de saciar sus necesidades aquí y ahora. Él ostenta la autoridad, desea, actúa y pide; ella responde cumpliendo con su único cometido: dar al hombre lo que quiere".

"Atendiendo a algunos de los versos iniciales de Reggaeton lento, observamos (oímos) esta desigualdad con suma claridad: “Me trae loco su figura”; “qué bien se ve / me hipnotiza su cintura” ; “yo sólo la miré y me gustó / me pegué y la invité: bailemos, ¿eh?”.

"Ella es un mero cuerpo atractivo, no tiene más características; él se ve impelido a acercarse a ella tras verla. Tiene que bailar con ella, es urgente, está “hipnotizado” y enloqueciendo. Esta referencia a la locura para hablar de la atracción sexual es muy común y muy perversa, pues extirpa potencialmente la responsabilidad del hombre ante cualquier cosa que pueda hacer a la mujer, ya que éste, a través de esa metáfora, se sitúa a merced del encanto físico femenino y, por tanto, todo lo que realice será consecuencia -y culpa- de ella; ella lo provocará".

"'Permíteme bailar contigo esta pieza/ entre todas las mujeres se resalta tu belleza'. La manera de solicitar su atención y hacer esta petición es sumamente interesante; acude al halago para persuadir a la mujer de que baile con él. Viene a decir: “tu belleza me atrae más, es tu único mérito respecto al resto de mujeres, dancemos juntos”. La 'activa' y valorativa mirada del protagonista juzga si ella es un digno objeto estético o no. Y se lo dice. Él se constituye así, por tanto, en el poder dominante a nivel estimativo y la mujer en un ser pasivo que sólo posee valor por referencia al deseo del hombre".

Ambos acaban bailando juntos: 'Muy rica, latina, estás llena de vida/ Sube las dos manos, dale pa´ arriba'. La sensualidad (y sexualidad) de la situación va aumentando. Es natural que así suceda, pues el hombre, como canta en una estrofa anterior, ha perdido la razón al verla. No se puede contener, su voluntad es esclava de lo que haga ella".

"Ahora está moviéndose junto a él, luego la excitación se acentúa. Y llega una pregunta: '¿Por qué no te atreves y lo hacemos ahora?/ No te pongas tímida/ Estamos tú y yo a solas'. Esta invitación a tener sexo parece brotar de la imaginación del protagonista de la canción, que “sale” de la atestada discoteca en la que se encuentran para pedir un encuentro carnal íntimo".

"Desde el principio, ella no ha sido más que un objeto erótico, por lo que esta petición es perfectamente lógica dentro del contexto de la canción. Él necesita que ella se lance y no sea cortada, que se deje llevar por el torrente pasional que a él le posee y le proporcione el placer que ansía. Lo menos importante es lo que ella, de manera activa, necesite".

"Si en este instante releemos por completo la letra, descubrimos que esta es la clave: en ningún momento se expone lo que la mujer siente o piensa, lo que ella considera. ¿Por qué? Porque no es relevante; su razón de ser es contentar estética y sexualmente al protagonista. Todo lo contemplamos a través de él, que no es ni más ni menos que un hombre heterosexual común".

"Así como hace la cámara en la mayoría de las películas, según la teoría de Laura Mulvey, la letra de esta canción, y de muchas otras, enfoca y muestra sin tapujos lo que nosotros, “hijos sanos del patriarcado”, vemos en las mujeres y deseamos de ellas. Reproduce, en esencia, una ideología sumamente tóxica y peligrosa que las violenta sistemáticamente. Reconocer este hecho es el primer paso para cuestionarla y cuestionarnos".

‘Chantaje’, Shakira ft Maluma (por Cristóbal Vergara Muñoz)

"Maluma comienza contando sus penas amorosas a Shakira. Y ya podemos encontrar conceptos muy interesantes. Por un lado, la idea del bien se contrapone a la experiencia de acercarse a él, lo que presupone que Shakira identifica a Maluma con el mal o alguna suerte de displacer. Él está disponible para ella, pero Shakira no le necesita para su bienestar".

"No tarda en aparecer la concepción clásica del amor romántico: Maluma habla de que, presuntamente, la manera de relacionarse con Shakira es una guerra, lo que nos sugiere una concepción en la que los géneros masculino y femenino están muy marcados, con notables diferencias. Así pues, podemos entrever que el comportamiento de ambos es muy diferente, pues chocan".

"En la concepción clásica y patriarcal del amor romántico los extremos se atraen, pues se plantean como “lo totalmente otro”. Y así, se incide en esa idea ambigua, muy habitual en el reguetón, en la que se pide aquello que tiene el otro y que uno no puede conseguir, tanto en forma de amor como de insinuación sexual".

"La segunda estrofa es una oda a la concepción del amor romántico: los individuos son controlados por sus pasiones, cosa que les impide actuar racionalmente. En la letra se produce un continuo choque: el comportamiento de ambos resulta extraño para el otro género, y la relación acaba por tornarse en una sucesión de mentiras y falso amor debido a la falta de entendimiento".

"Finalmente, Maluma acusa a Shakira de insinceridad, muy propio del amor romántico, pues el machismo propio dentro de esta concepción insta a la mujer a relacionarse con requiebros en los que “sí es no”, y mientras las mujeres dicen muchas cosas sin decir nada, la simpleza del género masculino le hace no entender. En cierto modo, seguro que nos hemos topado con esta ridícula falta de entendimiento a lo largo de la vida. Tenemos como podemos ver, la clásica toxicidad en una relación, muy propia del amor romántico".

"Chantaje invita a reflexionar acerca de los estereotipos que propone la música de éxito. Para casi cualquier persona, Shakira, la protagonista del tema, es percibida como alguien físicamente muy deseable. Sin embargo, puede que el juego que nos propone la canción no lo sea tanto Hay un punto importante que entra a la palestra: la intencionalidad".

"Ella nunca tuvo mala intención ni ganas de burlarse de él. Ninguno quiere dañar al otro, pero la distancia emocional y la diversidad de intereses y concepciones acaba por provocar ese daño. ¿Realmente no es esto la base de muchas relaciones? Personas que físicamente se ven atraídas pero que al tratar de acompasar sus vidas en una relación encuentran que la educación y el condicionamiento social al que han sido sometidos los distancia tanto que les hace llevar a cabo ciertos comportamientos ininteligibles para el otro".

"Al final el cuerpo, y por tanto la sexualidad, se interpone entre ellos y es lo que únicamente les une. Mientras él se declara un masoquista, ella afirma que él es un egoísta, pues lo que busca es sólo su cuerpo, obviando quién es ella y su forma de ser".

"El choque final de acusaciones se centra en la falta de responsabilidad y la total evasión de sí mismo que hace Maluma afirmando que es un masoquista, pues debe entender que, aunque ella le haga mal porque no entiende su forma de obrar, hay una fuerza desconocida que le impulsa a ir tras ella. Esto le causa dolor y sufrimiento, mientras que ella le replica que es él el responsable de herirla y dañarla".

"Ambos llegan a la misma conclusión; el otro es un chantajista, pues ambos son incapaces de entender el comportamiento del otro. ¿No hemos vivido nunca una relación amorosa llena de chantajes? ¿Una relación que, pese a estar impulsada por el instinto físico de atracción por la otra persona, se convierte en un chantaje emocional debido a lo incomprensible de la manera de obrar del otro?"

"Apuesto a que sí. En realidad, la canción nos sumerge en algo que puede que conozcamos bien: el amor, centrado únicamente en el aspecto físico, es una fuente de dolor y sufrimiento".