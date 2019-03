¿Dónde estabas tú cuando Bart cantó Do The Bartman en aquel capítulo de Los Simpson?

‘Los Simpson’: una sitcom de animación para adultos protagonizada por una familia de color amarillo.

Me estoy imaginando al padre de todo, Matt Groening, allá por los 80, intentando convencer a propios y extraños de la calidad de tan singular propuesta, y a un montón de guionistas, productores, ejecutivos, etc, diciéndole cosas del tipo: “Matt, todo parece muy original y fresco, pero es demasiado extraño y arriesgado para nuestra cadena”.

Nadie se esperaba que ‘Los Simpson’ se convirtiera en uno de los éxitos más apabullantes de la historia de la tele y en un paradigma de éxito y crítica sin precedentes. Y claro, esto hay que celebrarlo: maratones, emisiones especiales, acciones en redes sociales, tanto Antena 3, como Neox, han preparado un fabuloso y suculento banquete para un atracón a la altura de las circunstancias.

Hoy nuestra excusa es la música. Durante estas 28 temporadas, celebrities de todo tipo han tenido su momento de gloria, y de eso va hoy la cosa, de cameos, y más concretamente, de cameos musicales. No son pocas las rock, pop y rap star que han querido formar parte de la gran familia Groening, familia para la que, la melomanía, ha sido siempre algo muy importante.

'Do The Bartman'

Todos nos acordamos de, por ejemplo, el súperhit de Bart, ‘Do the Bartman’. Los que por 90 éramos unos teenagers, la cantamos y bailamos hasta la saciedad. El tema estaba incluido en el disco ‘The Simpsons Sing the Blues.’

El rap siempre ha sido un sonido que ha acompañado a Los Simpson a través de referencias y cameos de Mc´s y bandas como: 50Cent, Sir-Mix-a-Lot, Ludacris, Cypress Hill, Flavor Flav, Mc Hammer, Ice-T, Pharrell Williams, Tupac, y más recientemente, Snoop Dogg, RZA o Common. El año pasado, el propio Bart, a modo de videoclip, interpretó el tema de Drake, ‘Started from the botttom’, un track bastante más evolucionado y adulto que aquel lejano y juvenil ‘Do the Bartman.’

Solo de guitarra de Jimi Hendrix

Cambiando de estilo, Steven Tyler y su banda, Aerosmith, fueron los primeros en protagonizar un cameo musical en la serie. Otras míticas bandas de rock han interpretado algunos de sus clásicos, como por ejemplo ‘Zero’, de The Smashing Pumpkins, cabeza de cartel del Festival de música indie Lollapalooza, al que los Simpson acuden invitados por Hommer.

Pero este no es el único festival al que se hace referencia. Otro de ellos es Woodstock, en el que la guitarra de Jimi Hendrix y su inmortal su Himno Americano, suenan gracias a un flashback del padre de Hommer, Abraham Simpson. Siempre hay hueco para los clásicos generacionales, como sucede con Red Hot Chili Peppers y el ‘Give It Away’ edulcorado de Krusty el Payaso.

O para los juegos referenciales, como el de Green Day, que, en un concierto, terminan ‘American Idiot’ con la famosa melodía que Danny Elfman, autor de la banda sonora, compuso para el tema central de la serie.

Metallica, Queen, The Who, los Rolling Stones, Lenny Kravitz, Paul McCartney… me quedo, por elegir un momento de la historia del rock de los Simpson, cuando Los Ramones le cantan el cumpleaños Feliz al Sr Burns, quien tiene la suerte, o no, de que Tito Puente también le dedique un tema en el episodio ‘¿Quién disparó al Sr Burns?’

Sting, U2, Coldplay, Sigur Ros, Lionel Richie, James Brown, Barry White, Rick Jones, Britney Spears, Lady Gaga, Kate Perry, Justin Bieber, Elton John, Cindy Lauper, Johnny Cash, Tom Jones…

Pop, Soul, Funk, Country, prácticamente no hay ni un sólo estilo musical que no suene en Los Simpson. No hay límites sonoros o temporales. Características que durante unos años se materializaron en la figura de Michael Jackson.

Jacko no podía faltar en esta lista, pero el Jacko que aparece en Los Simpson va mucho más allá de cualquiera de sus múltiples metamorfosis. Leon Kompowsky, un extraño y misterioso ciudadano de Nueva Jersey se presenta en Springfield como el verdadero Jackson (quien cedió su voz para el capítulo) ante la incredulidad y estupefacción de Los Simpson.

Es absurdo e imposible pretender resumir 30 años en apenas unas palabras, pero no me quiero despedir sin hacer mención a un cameo made in Spain, el que los guionistas la dedicaron a la, para bien o para mal, universal ‘Macarena’ de Los Del Río, cantada, o mejor dicho, balbuceada, por Hommer y su pandilla en una de sus interminables “Duff beer parties.”

Atresmedia celebra hoy 16 de abril, el Día Mundial de Los Simpson (#TheSimpsonsDay) para cumplir que la serie cumple 30 años en antena.