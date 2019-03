El día en que Hendrix quemó su guitarra y otras locuras del rock

1. Jimi Hendrix - Esta madera arde bien

Monterey, California, 1967. Verano del amor. The Who, Janis Joplin, Otis Redding, Ravi Shankar… y él. El que probablemente sea el mejor guitarrista de todos los tiempos hizo aquel día una de sus primeras apariciones en público. Y a buen seguro, los que tuvieron la oportunidad de presenciarla nunca la olvidarían.

Puesto de LSD hasta las orejas -tanto o más que el público asistente- Hendrix concluyó su vibrante actuación sacrificando su Fender Stratocaster, a la que prendió fuego ante un público atómico. Por cierto: aquella guitarra quemada fue comprada por un fan (muy fan) de Hendrix en noviembre de 2012. Pagó 380.000 dólares por ella.

2. MC5 - Cuando el rock era subversivo

Escuchando atentamente 'Kick out the Jams', el debut discográfico de la banda de soul y rock and roll de Detroit MC5, el oyente no tarda en darse cuenta de que hay algo más que las canciones en su minutaje. La banda liderada por Wayne Kramer y Fred "Sonic" Smith optó por grabar su primer disco en directo -algo casi impensable hoy en día- en el Grande Ballroom de Detroit, una ciudad que en aquel 1968 estaba prácticamente en estado de sitio a causa de las constantes revueltas raciales.

Dos noches llenas de decibelios y mensajes revolucionarios tras los que se encontraba su manager, el activista y fundador de los White Panthers John Sinclair, que acabaría en prisión pocos años después. La tensión fue en aumento durante todo el concierto, en el que la policía, presente en cada esquina, esperaba el momento para intervenir y moler a palos a los asistentes.. y de paso, al propio grupo. Aquel día, el mensaje de paz y amor que pregonaban los hippies empezó a saltar por los aires.

3. GG Allin - Lo mío es tuyo

Cuentan los que alguna vez tuvieron la oportunidad de ver en directo a GG Allin, uno de los músicos más extremos de toda la historia del punk -y de la música en general- que sus recitales eran un auténtico campo de batalla. Un lugar en el que podía suceder prácticamente cualquier cosa. GG Allen se autolesionaba sobre el escenario, se masturbaba, orinaba y defecaba y lo lanzaba el resultado al público, provocando reacciones de pánico y repulsión a partes iguales. Y, lógicamente, se peleaba a puñetazo limpio con sus fans con frecuencia.

Cuando murió en 1993, víctima de una sobredosis de heroína, sus amigos celebraron el funeral por todo lo alto y lo grabaron en vídeo. Hoy, sus fans orinan en su tumba a modo de homenaje.

4. Sinead O Connor - Con el papa no te metas

Es una de las imágenes más irónicas de los 90: la que había sido una estrella internacional gracias al éxito de canciones como 'Nothing compares 2 U' pasó de heroína de la música popular a villana global tras romper una foto del papa Juan Pablo II en el programa Saturday Night Live, que por aquel entonces presentaba Tim Robbins. "Lucha contra el verdadero enemigo" (fight the real enema)", espetó a la cámara, y a modo de denuncia de los abusos sexuales en el seno de la iglesia católica. Al momento, los teléfonos de la NBC se saturaron con miles de llamadas de espectadores indignados.

Dos semanas después, Sinead recibió uno de los abucheos más ruidosos que se recuerda durante su participación en un homenaje a Bob Dylan en el Madison Square Garden. Tras aguantar el chaparrón estoicamente, la irlandesa ordenó que cesará la música y, más que cantar, escupió su versión de 'War', de Bob Marley. Furia en estado puro.

5. Guns n Roses - Salto al vacío

No. Aunque la imagen de Axl Rose sentado en un trono cantando con una pie roto -un trono que, por cierto, le prestó Dave Grohl para la ocasión- resultó bastante chocante para muchos, no es precisamente el momento más salvaje en la dilatada historia de la banda de Los Angeles. Especialmente en lo que concierne a su vocalista, Axl Rose, que se ha visto envuelto en incontables peleas dentro y fuera de los escenarios. De entre las más recordadas y vistas en Youtube, la que tuvo lugar en Saint Luis en 1991, cuando el grupo actuó ante 16.000 personas en el Riverport Anphitheatre.

Durante la ejecución de 'Rocket Queen', el vocalista de Guns n Roses paró de cantar y señaló a un fan que no paraba de hacer fotos, algo terminantemente prohibido en los conciertos del grupo. Axl conminó a la seguridad a quitarle la cámara, pero como no le hicieron caso, decidió tomar cartas en el asunto y lanzarse él mismo a por el díscolo fan. La pelea terminó con la cancelación del concierto y una serie de disturbios posteriores que se saldaron con 60 heridos y 15 detenidos.