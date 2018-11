YO: ¿Qué tal es colaborar con Rufus T.Firefly?

CARLOS: Me proponen esto la gente de Mahou y me parece una cosa chula, Rufus me molan mucho y me llevo muy bien con ellos. Vamos a hacer tres covers juntos.

YO: Hay una canción que es 'Groenlandia' que has hecho un poco tuya ¿Qué otra canción o canciones podrían convertirse en una versión que encajara perfectamente en tu repertorio?

CARLOS: Son canciones que igual hacemos un cover porque pensamos que nos gustaría haberla compuesto nosotros. Tengo una nueva cover grabada con Caloncho que estamos buscando el momento y la excusa para sacarla.

Lo que ha hecho Ferreiro con Golpes bajos a mí me encantaría hacerlo con otro grupo y está ya medio hablado.

YO: ¿Cómo ves ‘Diferentes tipos de luz’ pasados unos meses? ¿Han triunfado las canciones que esperabas?

CARLOS: Soy súper malo adivinando las que lo van a petar. Yo pensaba que una de las favoritas iba a ser 'Sebastian Bach' y no está entre las cinco favoritas, 'Te quiero un poco' tampoco pensaba yo que iba a mega petarlo.

YO: ¿Qué opino Miranda Makaroff cuando escucho 'Te quiero un poco'?

CARLOS: Miranda Makaroff me escribió para preguntarme quién era Miranda. El videoclip ya es una broma hecha con cariño en el que se busca el 'Makarofismo'. La canción no es sólo por Miranda Makaroff, ella es un tipo de personaje excéntrico que la gente podía conocer y además me gustan mucho los artistas del pop art. Es un retrato de un personaje llevado a la música.

YO: ¿Compones desde la imaginación y la ficción o todas tus canciones parten de historias o personas de tu vida?

CARLOS: Carlos Sadness no es un personaje, las canciones soy yo. Todo parte de cosas un punto autobiográficas y luego utilizo un imaginario en el que puedo llevar la canción a un sitio o a otro. No tengo una canción de algo que no he vivido en absoluto.

YO: ¿En qué consiste el viaje a La Isla Morenita?

CARLOS: Vamos a descubrir una isla en medio de Madrid, una isla tropical exótica con flamencos que vuelan y papayas que salen de la nada. Es la excusa para hacer un concierto grande, divertido y emocionante sin yo tener que cumplir quince años de carrera ni finalizar una gira.

Es un concierto que la gente te va a tener lejos en el Wizink y tienes que ofrecer algo especial que compense eso. La gente va a tener mucho ambiente y vamos a hacer que el concierto se convierta en experiencia.

YO: ¿Vas a hacer más conciertos iguales en otras ciudades?

CARLOS: Ya veremos. Me gusta que sea algo especial y único. De momento no hay más planeados.

YO: ¿Qué opinas de la 'mariconez' de Mecano?

CARLOS: La palabra 'mariconez' a día de hoy está fuera de lugar, incluso a día de ayer no estaba bien. Ahora, cambiar una obra no es algo tan sencillo, yo creo que hubiera sido mejor hacer otra canción o no decir esa palabra sin avisar si no quieres decirla.