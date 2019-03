Carlos Sadness: " La Luz ha sido mi cómplice, ella siempre me ha encontrado estuviera lo lejos que estuviera"

YO: ¿Repites productor y equipo para este tu tercer disco de estudio?

CARLOS: No del todo, es verdad que he grabado de nuevo en La Abuelita, con lo que eso conlleva, pero estas canciones venían muy terminadas ya de casa, y es un disco que he trabajado bastante con mis dos guitarristas de directo, Dani Llamas y Jordi Bastida, a los que no conocía cuando hice La Idea Salvaje. Además ha participado Phil Ek, en la mezcla, que ya habrás oído su curro si has oído Band of Horses, Fleet Foxes... un lujazo.

Así que la mezcla sí que es un poco nueva, y el espíritu de la abuelita ha marcado más en momentos que no estaban terminados del todo, como el estribillo de Longitud de Onda.

YO: ¿Qué ha inspirado este nuevo trabajo, letrista y musicalmente?

CARLOS: No soy muy consciente de las cosas concretas que inspiran, todo lo vivido deja un poso, y de ahí surge una frase o idea de forma repentina, pasadas unas horas o pasados unos años. Ha sido una época de emociones, de viajes y momentos muy plenos. Creo que el disco refleja eso. En lo musical me he alejado de la evolución electrónica a la que apuntaba el indie. En este disco hay mucho menos sinte. Excepto en Longitud, claro, que es el tema que rompe. Más bien me ha seducido lo orgánico del reggae o de las guitarras surferas 70eras e incluso anteriores a lo Elvis en Blue Hawaii. Los sintes me resultaban fríos, y son un mero acompañamiento en muchos casos del disco.

YO: ¿Como has crecido o cambiado frente 'La idea salvaje'?

CARLOS: Cuando hago temas, no hay nada planeado. Los hago como mejor pueda para que formulen la idea de la mejor manera posible y a mi gusto. No creo que yo haya cambiado mucho en dos años y medio, pero sí soy más atrevido con rasgos míos, cada vez tendemos a ser menos neutros, supongo.

YO: Pero las guitarras a lo "Two Door Cinema Club", perfectas para darlo todo en festivales y tan características de tu estilo siguen presentes.

CARLOS: Sí, tienen unos aires un poco más exóticos. Nosotros les llamamos punteos trepidantes, hay un montón de punteos muy locos en el disco. Mi favorito es el de física moderna o el del final de semitransparente. Surgieron de forma muy espontánea. Kandinski es un poco más clásica en formas.

YO: Semitransparante es de las que más me ha llegado. ¿Qué historia cuenta?

CARLOS: De no saber mentir, de qué se te noten las cosas y tengas algo malo que decir y no sepas cómo, pero seas consciente de que de un momento a otro va a ser leído e intuido en ti, por otra persona. De no saber disimular, pero a la vez, encontrarse ante algo que es impronunciable.

YO: Continúan tus metáforas astrológicas en el disco y también las luminosas, ambas muy presentes en tu carrera ¿Eres un cantautor de luces y estrellas?

CARLOS: Es posible, lo he dicho mucho en las entrevistas cuando me preguntan por el título. La Luz ha sido mi cómplice, ella siempre me ha encontrado estuviera lo lejos que estuviera. Parece algo evidente, pero cuando viajas por encima de lo que eres consciente, te das cuenta del valor que tiene eso, el encontrarte siempre con ella.

YO: ¿Como planes tienes de presentación del disco?

CARLOS: Nos propusieron tantos festivales que no va a hacer falta ni vamos a tener hueco para hacer más salas que las 5 presentaciones de Marzo, pero aún así, a mi me encanta tocar en sala porque haces más repertorio, puedes hablar más y tocar a otro ritmo. Así que después de festis y de visitar algunos países, intentaré hacer un circuito de salas por aquí también. A ver lo que aguanta el cuerpo!

YO: Has dado el salto a México ¿Qué otros países de sudamérica están en tu radar?

CARLOS: Este año pasado tuvimos muy buena experiencia también en Colombia y Argentina. La idea es sumar Perú y Chile. Es increíble ir a estos países y que sucedan cosas así, en México estamos tocando en salas increíbles y recibiendo un cariño muy especial. Eso se está contagiando en los paises vecinos y es la pera.

YO: ¿Cómo has vivido el fenómeno OT?

CARLOS: Me parecen talentosos los concursantes. Creo que pueden tener carreras interesantes, especialmente los que quedaron al final. Me gusta ver qué Alfred persigue la música en vez de caer en la tentación de volverse un influencer, que es lo rápido y fácil. Me gustó que tocase Insurrección. Aitana puede ser una artista pop muy top y Amaia va a darnos mucho con ese timbre de voz. Eso si, sé que sin el factor “reallity” la música no tendría el mismo interés en tv. Me da pena que la gente necesite tener ese acceso a la vida de los artistas para interesarse en ellos.

YO: Recomienda algún disco o artista actual que tus fans deberian seguir y escuchar si no lo conocen.

CARLOS: Pues hay tres discos relativamente nuevos que son muy buenos y que son de colegas míos. Por un lado Bálsamo de Caloncho, que me encanta y que tiene muchísima personalidad. Y por otro dos grupos con los que he participado, The Noises con Sesión y Varry Brava con Furor. Dos bandas que debe conocer mucha más gente sin duda. Sumo también el disco Fuerte, de Miranda! Los argentinos, por lo atrevido y divertido que es. Cuatro novedades muy top.