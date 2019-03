Putochinomaricón: "Si eras inmigrante homosexual, en la España de los 90, te sentías infrahumano"

MI ACTUACIÓN EN EL ORGULLO. La primera vez que pisé el Orgullo fue el año pasado, y sigo sintiéndome como un pez fuera del agua. Creo que se ha convertido en una verbena vacua, víctima del capitalismo rosa que representa todo menos a nuestra comunidad LGTBIQA+. Cuando Gaspar Blaya, de ‘Be Fresh Festival’, contactó conmigo para tocar en el escenario del World Pride, dudé si debería participar en algo que no me representa, donde veían de forma negativa a todo lo que no se ajustase a su canon y principios mercantiles.

Pero, hablando con lxs transmaricas (mis seguidorxs) descubrí que para cambiar el sistema necesitas entrar en el mismo. Gaspar me dijo que me daba total libertad para hacer lo que quisiera en mi concierto, y decidí hacer una convocatoria abierta a todxs lxs seguidores que no se sentían identificadxs en el Orgullo, creando una pasarela LGTBIQA+ justo después del Mr World Pride. Mi intención era criticar la ausencia de diversidad en el orgullo. El concierto se convirtió en un acto de reivindicación en contra del capitalismo rosa, el racismo dentro y fuera de la comunidad LGTBIQA+ y la poca visibilidad en el orgullo de personas que no son hombres gay blancos de clase media-alta.

SER CHINO Y GAY EN ESPAÑA. En los noventa, era difícil ser un niño inmigrante, y más aún siendo homosexual. Como inmigrante POC (persona de color) homosexual, en un país europeo te sentías infrahumano. Veías cómo la palabra chino adquiría connotación negativa, cómo la gente la usaba erróneamente, cómo, por ignorancia, la gente pensaba que mis padres estaban aquí para robar sus trabajos.

Encendías la tele y las pocas minorías que estaban presentes en los medios eran discriminadas. Había una representación negativa, reduccionista, estereotipada de los POC y desmesuradamente racista, llegando a recurrir a actos como el blackfacing, el yellowfacing, etc. Se sigue haciendo a día de hoy. Más que ser homosexual en la comunidad este-asiática, lo difícil es ser este-asiático en la comunidad LGTBIQA+.

LO QUE ME CABREA. La indiferencia, la falta de autenticidad, los trabajos sin remuneración, el nihilismo, la ordinariez, los tweets de Donald Trump, cuando vas a un restaurante, pides un plato y te dicen que no lo tienen, la ignorancia, la misoginia, el racismo, la homofobia, el patriarcado, la transfobia, la islamofobia, los CIES…

No estar enfadado en estos tiempos es ser indiferente a todo. También me cabrea que clasifiquen mi música como ‘subnopop’ por el simple hecho de que cante sobre cosas mundanas y me haya llamado así, Putochinomaricón. Odio el purismo, ¿por qué hay que categorizarlo todo?

MIS REFERENCIAS. AG Cook es el productor más interesante de la década. Todo lo que hizo con PC music y Charli XCX define la cultura y el sonido de los 2010’s. También me gustan mucho Grimes, Hidrogenesse, Guille Milkyway, Max Martin (que produjo todas las canciones que escuchaba desde niño), Ignacio Redard (un músico y un productor chileno que va a co-producir una de mis canciones), Jay Chou (que creó interés por el Pop en Taiwan), Timbaland y Pharrell Williams, Wi-fiji, y Rich Chigga. Otros de mis referentes son: Ai Wei Wei, MIA, Andy Warhol, mis amigxs y gente íntima, mis seguidorxs (las transmaricas), las películas sobre institutos, escenas de cámara lenta de chicas populares andando por los pasillos de los institutos, Jawbreaker, Heathers, Xavier Dolan y Mommy (mi película favorita), Klaus Nomi, el sonido ciborg, Poppy o Titanic Sinclair.

LO PRÓXIMO. Putochinomaricón está empezando. Además de estar terminando mi primer LP, estoy creando otro personaje aún más pop que pronto veréis, estoy muy emocionado. En octubre escucharéis nuevas canciones mías, que he compuesto esperando que se conviertan en la banda sonora para vuestras vidas.