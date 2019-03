Así sería la playlist de Franco en Spotify

Francisco Franco no fue un hombre al que le gustara airear su vida personal. Poco se sabe de sus aficiones y de sus gustos, pero si buceamos en el anecdotario del régimen podemos encontrar pistas sobre sus preferencias musicales.

Esta playlist de canciones es un ejercicio (algo inútil, admitámoslo) de música-ficción. Algunos de los artistas que aparecen en el listado lograron el éxito en sus carreras al pasar por el aro de la censura franquista, mientras que otros simplemente interpretaron canciones que sin duda podría haber escuchado el dictador en la intimidad del Palacio Real del Pardo.

Así pues, esta podría haber sido la playlist de Francisco Franco en Spotify:

1. Carmen Sevilla - 'Carmen de España'

La artista andaluza formaba parte del selecto grupo que se conocía popularmente como las "tonadilleras de Franco", entre las que también destacaban Juanita Reina, Estrellita Castro, Lola Flores y Antoñita Moreno. Ellas y muchos otros artistas actuaban habitualmente en las ostentosas recepciones que el dictador organizaba en el Palacio de La Granja cada 18 de julio para conmemorar el inicio de la guerra civil.

Es más que probable que, dentro del repertorio de Carmen Sevilla, el tema 'Carmen de España' fuera uno de los favoritos de Franco. Básicamente, la canción trataba de limpiar la imagen de Carmen, el personaje de la novela de Prosper Mérimée que inspiró la celebérrima ópera de Georges Bizet. En la obra del francés, la protagonista era una sensual gitana que sedujo a don José, un exmilitar, llevándolo por una mala vida de crimen y adulterio.

Esta leyenda de la mujer española que enloquece a los hombres se hizo muy popular, hasta un punto inaceptable para el régimen. La canción 'Carmen de España' trató de adaptar este icono de la época a la moral cristiana:

No es verdad la historia

que de mí escribió un francés,

al que haría en pepitoria

si yo lo volviera ver.

[...] Carmen de España, valiente,

Carmen con bata de cola

pero cristiana y decente

2. Juanito Valderrama - 'El emigrante'

Durante la Transición, muchos de los intérpretes que amenizaron estas celebraciones en el Palacio de La Granja trataron de justificarse planteando una duda más que razonable: ¿quién le decía que no a Franco?

Juanito Valderrama recordaba en su biografía el día en el que le invitaron a cantar en una cacería de perdices a la que asistía el dictador: "Estaba en los ensayos de Pena y oro, medio malo, recién operado de apendicitis, que no me habían ni quitado los puntos todavía, pero cualquiera se negaba a ir a una cosa de Franco. Allí no se podía mandar parte facultativo".

Es muy curioso que en esa cacería el propio Franco eligió que Valderrama cantase 'El emigrante', una canción que homenajea a los exiliados del franquismo. En sus memorias, Valderrama narra cómo le pidió un bis: "Valderrama, muy bonita esa canción, es muy patriótica. ¿Sería usted tan amable de cantarla otra vez?". El artista palideció y pensó: “Esto es para enterarse bien de lo que digo en 'El emigrante' y meterme preso...”. Afortunadamente, Franco no supo leer entre líneas.

3. Marujita Díaz - 'Soldadito español'

A pesar de haber sido un género musical popularizado durante la república, el franquismo encontró en la copla un instrumento poderosísimo para transmitir los valores del movimiento. Las folclóricas interpretaban canciones que difundían una imagen de España afín a los ideales del movimiento. La idea era mostrar una España feliz e ideal. 'Soldadito español', uno de los temas más recordados de Marujita Díaz, se ajusta perfectamente al paradigma de canción patriótica.

Como era de esperar, la utilización de la copla y el folclore andaluz supuso un arma de doble filo para muchas de estas artistas una vez muerto Franco. Es el caso de Marujita Díaz, que para mantenerse en el candelero años después tuvo que recurrir a su esperpéntica (a la vez que maravillosa) relación sentimental con Dinio García y a su otro don: mover los ojos a toda velocidad.

4. Raphael - 'El tamborilero'

Raphael fue otro de los artistas que actuó para Franco, especialmente en galas de Navidad (sí, ya en aquella época Raphael amenizaba las fiestas con 'El tamborilero').

Ye en democracia, durante la campaña electoral de 1996, el cantante jienense trató de defender al PP y expresó su esperanza en que "la historia haga justicia a Franco". Preguntado por el diario El País sobre la supuesta predilección del dictador por sus canciones, el artista respondió contundentemente:

"He vivido la vida y la España que me ha tocado vivir en cada momento. Y creo que le gustaba más bien a la señora [de Franco]. Pero por cómo cantaba, nada más. Como a la mitad de los españoles".

Es decir, que al parecer a quien le gustaba realmente Raphael era a Carpen Polo. Aun así, incluimos 'El tamborilero' en la playlist, porque todos sabemos que doña Carmen hubiera participado en la selección final de las canciones. ¡Menuda era ella!

5. Lola Flores - 'España de mi alma'

La Faraona también pasó por el escenario del Palacio de La Granja. En la biografía 'Lola Flores: el volcán y la brisa', la artista narra un encuentro con el dictador un 18 de julio, embarazada de Antonio Flores y con molestias por la gestación. El relato no tiene desperdicio:

"[Franco] se acercó a mí, como hacía siempre después de la actuación, mientras tomábamos una copita en aquellos hermosos jardines llenos de soldados de la guardia mora y de fuentes, y me preguntó: 'Pero mujer, ¿por qué lloras tanto? ¡Si tú eres la alegría de todos! ¡Si acaso para llorar ya estoy yo, que estoy lleno de problemas...!' Y yo le dije: 'Es que no sabe usted [...] lo mal que estoy con este niño que llevo dentro, que a juzgar por cómo lleva el paso va a ser el día de mañana el primer gitano general de España'".

Y olé.

6. Sara Montiel - 'La violetera'

Sorpresa (o no tanto): Sara Montiel también actuó para Franco un 18 de julio, tal y como la propia artista relató en una entrevista al diario El Mundo:

"Lo conocí [a Franco] cuando fui a actuar a La Granja un 18 de julio a una fiesta que daba su excelencia don Francisco Franco para los jefes diplomáticos y la policía y el ejército. Me dio la mano y me dijo 'violeterilla, venga para acá que la quiero conocer de cerca'. Y le salude y nada más".

¿Alguien más se está imaginando al dictador cerrando un cine para ver a Sara Montiel en 'La violetera' en la más absoluta soledad?

7. Manolo Escobar - 'Y viva España'

Aunque rompa con la tendencia de esta lista, Manolo Escobar siempre negó el haber actuado para Franco en las tan comentadas recepciones de La Granja. La inclusión en esta lista del himno patrio por excelencia 'Y viva España' (en efecto, el título oficial no es 'Que viva España') responde a la polémica acerca de su origen.

No todo el mundo sabe que la versión original de este pasodoble no es española sino belga. Su título original es 'Eviva España' y fue compuesto por Leo Caerts en 1972 e interpretado por una artista llamada Samantha.

Esta primera canción mostraba un país de pandereta, sol y playa, y ensalzaba la "fogosidad" española. Las malas lenguas hablan de que cuando Manolo Escobar popularizó su versión (con una letra más acorde a los gustos del régimen), el propio Franco tuvo que interceder en un potencial conflicto diplomático con Bélgica para negar que se hubiera producido un plagio.

8. Concha Piquer - 'En tierra extraña'

Doña Concha Piquer (sí, la de "viajas más que el baúl de la Piquer") fue una de las artistas de más éxito de la posguerra. Durante su carrera cantó en Estados Unidos y Sudamérica, entre otros destinos, llevando allá a donde fuera una imagen de la españolidad acorde con los gustos del régimen.

Entre sus temas más célebres destaca 'En tierra extraña' un homenaje explícito al pasodoble 'Suspiros de España'. La canción narra la nostalgia de un grupo de españoles que pasan la Nochebuena en Nueva York. Este tono patriótico sería una de las constantes en la música promovida y aprobada por Franco.

9. Massiel - 'La, la, la'

Massiel no fue una de las artistas predilectas de Franco, pero sí que le dio una de las mayores alegrías que la música le pudo reportar al dictador al ganar Eurovisión en 1968. La cantante llegó de rebote al certamen tras decantar Joan Manuel Serrat su participación si no interpretaba 'La, la, la' en catalán.

Sin embargo, hay quien afirma que la cosa tuvo truco: José María Íñigo, mítico narrador del festival, declaró en un documental de laSexta que ese año "directivos de TVE y de compañías discográficas se paseaban por Europa ofreciendo editar discos de determinados cantantes búlgaros, checos, o vete tú a saber, y comprando series que nunca se pusieron [en televisión] a cambio de los votos para poder ganar".

¿Qué gran objetivo geopolítico se escondía detrás de esta ansiada victoria en Eurovisión? Según el propio Íñigo, "entonces le venía muy bien a España un cierto renombre en lo que fuera".

10. Víctor Manuel - 'Un gran hombre'

Quizá extrañe encontrar en esta playlist a un artista que compuso el himno del Partido Comunista para las elecciones de 1977. Sin embargo, la discografía de Víctor Manuel incluye una canción que sin duda hubiera hecho las delicias de Franco.

'Un gran hombre' es una oda indisimulada al dictador, con estrofas tan explícitas como las siguientes:

Ese país

de cenizas logró resurgir.

[...] Vivo feliz

en la tierra que aquél levantó.

Gracias le doy

al gran hombre que supo alejar

esa invasión

que la senda venía a cambiar

En una entrevista radiofónica, Víctor Manuel admitió que este tema hacía referencia a Franco. En la misma charla, el artista explicó su padre era la persona por la que accedió a interpretar esta canción en el 25º aniversario del golpe militar: "Todo su afán era que yo no me metiese en líos para nada y ocultarme de lo que había sido su familia [de antecedentes republicanos]".

