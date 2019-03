Así debería ser la foto perfecta para que un músico venda más discos

Existe un momento en la historia de toda banda por el que, antes o después, hay que pasar sí o sí: las fotos de promo. Esa herramienta fundamental si quieres que tu grupo aparezca en cualquier tipo de revista o blog musical. Esa larga tarde posando ante la cámara que despierta especial ilusión entre las bandas primerizas y resulta un mero trámite en el caso de aquellas que ya cuentan con varios discos en su haber. Ah, las fotos de promo, ese mundo.

Digámoslo alto y claro: muchas de las fotos de promo que vemos en los medios son tirando a aburridas. No porque carezcan de calidad técnica. No porque los músicos -o en su defecto, el manager de turno- no se hayan tomado la molestia de contratar a un buen fotógrafo. Ni siquiera porque la mayoría de los artistas, como es lógico, no estén acostumbrados a plantarse delante de un objetivo y rezumen falta de naturalidad (son músicos: encima de que saben tocar un instrumento no pidáis que sean también fotogénicos). No. La mayoría de fotos de promo no dicen gran cosa porque, a estas alturas de la película, resulta complicado hacer una foto original y llamativa. Como en el rock, en esto de la fotografía de grupos ya está todo inventado. ¿O no?

"Es posible que en materia de fotos se haya hecho casi todo ya, pero siempre se puede tratar de ser original e ir un paso más allá", apunta Juan Pérez Fajardo, que ha retratado a artistas de todo pelaje: desde algunos de ámbito internacional como Patti Smith, Santana o Kiss -en parte, gracias a su trabajo para la legendaria firma de guitarras Gibson- hasta muchos otros de aquí, como Amaral, Bumbury, Diego El Cigala o MClan, con quienes recientemente ha pasado diez días en Nashville (Teneessee, EEUU) documentando el proceso de grabación de su nuevo álbum.

Amaral. | Juan Pérez Fajardo

Para Juan, las fotos de promo son fundamentales en la carrera de todo grupo. "Al fin y al cabo, son su carta de presentación hasta el siguiente disco", explica. "Representan el momento concreto que vive una banda. Por eso hay que hacer algo más que poner al grupo delante de una pared blanca con cara de mala leche". No siempre es fácil conseguirlo. "Los músicos no son modelos: a muchos de ellos no les gusta posar, incluso para algunos ponerse delante de una cámara supone un trámite duro, un auténtico marrón. Por eso hay que hablarles de tú a tú, que estén relajados. Y es entonces, cuando ya no se sienten invadidos, cuando salen las mejores fotos".

Para Carlos Vacas, otro reputado fotógrafo de bandas (en su book destacan retratos de Sexy Sadie, Jet Lag, Delco o la Vacazul), la impostura que rezuman algunas imágenes de bandas tiene una explicación. "Existen códigos que se repiten, resultado de las formas de representación utilizadas a lo largo del tiempo para el retrato de grupo", explica. "Hacemos las fotos que se supone que la banda quiere, porque ha visto las que utiliza la banda a la que admira, y busca algo parecido. Al final, la impostura se perpetúa y por tanto se acaba normalizando. Todos queremos ser Tom Waits o Metallica".

Le Voyeur. | Carlos Vacas

Menos es más

Pedro Walter, que ha retratado a músicos como Russian Red, Pablo López o Estrella Morente, considera que el entorno de la foto es tan importante como los propios músicos. O, quizá, la ausencia de él. "Cuanto más simple en elementos externos al grupo sea la imagen, y enseñe bien a todos los miembros del grupo, mejor", opina. "Lo que más me suelen pedir desde las discográficas son fotos con fondo blanco y poses naturales, o fotos en exteriores con fondos desenfocados, para centrar la atención en el grupo. Aunque obviamente esto depende mucho del estilo de cada banda, aclara. Y es que en opinión de Pedro, el lugar donde explayarse desde un punto de vista creativo no son tanto las fotos de prensa, sino el arte de los discos. "Al fin y al cabo, la función de una foto de promo es que pueda verse bien en diferentes medios: revistas en papel, periódicos, cartelería, revistas digitales…"

Pese a esa limitación del propio medio, en opinión de Carlos Vacas "siempre hay un fotógrafo que se sale del canon, así como bandas que hacen lo propio. Si hay visión personal, hay esperanza". Estamos convencidos de que la hay. Por eso seguiremos hojeando las revistas y webs musicales en busca de fotos que nos transmitan sensaciones. Casi tantas como la propia música.