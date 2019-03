Arcade Fire triunfan en el ring madrileño y acaban tocando en la calle

Hay un lugar en la música reservado para los grandes grupos, aquellos cuyos conciertos son legendarios por su sonido, por el espectáculo o por la cantidad de himnos que hay en su setlist. En el Wizink Center de Madrid Arcade Fire confirmaron que pertenecen por derecho propio a ese grupo con un conciertazo para el recuerdo.

Les había visto dos veces en el FIB y el BBK Live donde ya me habían enamorado pero lo que hicieron ayer fue un paso más en su grandiosidad. Una puesta en escena, de lo más original, con un ring de boxeo en el centro, un gran set de luces y pantallas sobrevolando el cuadrilátero y dos grandes bolas de discoteca en los fondos.

Win Butler, Regine Chassagne y una banda multitudinaria de nueve músicos pusieron a saltar y a corear a las 13.000 personas que abarrotaban el Wizink Center. Aunque el grupo estaba presentando su disco ‘Everything Now’ se marcaron un setlist de 22 temazos que, con algún retoque, podría pasar por una selección de sus grandes éxitos.

Arrancaron por todo lo alto con ‘Everyhting Now’, ‘Rebellion (Lies)’, ‘Here Comes The Night’ y ‘No Cars Go’ tocadas casi sin respiro ni descanso entre ellas. Un concierto con momentos más intensos que otros pero sin ningún bajón que tuvo sus picos con ‘Keep The Car Running’, ‘Ready To Start’, ‘Reflektor’ o la apoteosis de ‘Neighborhood #3 (Power Out) con la que cerraron la parte principal del concierto.

Todos esperábamos el momento en ‘Wake Up’ de los bises pero no sabíamos que sería doblemente brutal, por la aparición Preservation Hall Jazz Band y porqué acabaron abandonando el recinto mientras tocaban para acabar la fiesta en la calle.

No les puedo poner pegas a Arcade Fire pero me pregunto cuál puede ser su próximo escalón. Yo creo que tienen lo que hay que tener para hacer conciertos de tres horas en la línea de Bruce Springsteen, The Cure, Pearl Jam o AC/DC y me gustaría poder verlo un día.