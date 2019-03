Andrea Levy: "No creo que sea más digno escuchar indie que escuchar reggaeton"

Andrea Levy se declara una política de la rama del "indie, con 'e' final" (no sea que lo confundan con "independentista"). La joven dirigente del Partido Popular nos tiene acostumbrados a conceder numerosas ruedas de prensa y entrevistas, pero pocas veces ahonda en un tema tan personal como sus gustos musicales.

Carlos Langa y Miguel Anómalo sacan la vena más gamberra de Levy en 'Lo del Floox Show', el canal de entrevistas del portal de vídeos online Flooxer. La política confiesa sin tapujos que compagina gustos tan aparentemente dispares como la música indie o el reggaeton, e incluso menciona ciertos escarceos con (¡atención!) el trap.

Eso sí, la popular insiste en alejarse del postureo y defiende que no es "más digno escuchar indie que escuchar reggaeton": "Hay alguna canción de reggaeton que a quién no le gusta escucharla. [...] Hay una que me encanta, 'La Vaina Loca', que fue una cosa que sonó un verano en mi vida y se quedó". Por supuesto, el cachondeíto por el "verano de la vaina loca" de Andrea Levy estuvo asegurado durante la entrevista (se puede ver íntegra en este enlace).

Explorando el Spotify de Andrea Levy encontramos el tema 'Una Vaina Loca', del grupo de reggaeton Fuego, muy escondido entre hits de artistas como Nacho Vegas, Nirvana, Robyn, Lykke Li, Saint Etienne, Blur, Michael Jackson, Jamie XX, Placebo, Björk, Belle & Sebastian, Los Secretos, The Velvet Underground, La Mala Rodríguez, Manu Chao, Amistades Peligrosas, Le Tigre, Pulp, Pignoise, The XX, Alaska y Dinarama, Florence + The Machine o La Casa Azul, entre otros: