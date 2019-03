Los 150 mejores discos grabados por mujeres

1. Joni Mitchell

Blue (Reprise, 1971)

Joni Mitchell Blue (Reprise, 1971) | Agencias

2. Lauryn Hill

The Miseducation of Lauryn Hill (Ruffhouse/Columbia, 1998)

Lauryn Hill The Miseducation of Lauryn Hill (Ruffhouse_Columbia, 1998) | Agencias

3. Nina Simone

I Put A Spell on You (Philips, 1965)

Nina Simone I Put A Spell on You (Philips, 1965) | Agencias

4. Aretha Franklin

I Never Loved a Man The Way I Loved You (Atlantic, 1967)

Aretha Franklin I Never Loved a Man The Way I Loved You (Atlantic, 1967) | Agencias

5. Missy Elliott

Supa Dupa Fly (The Goldmind/Elektra, 1997)

Missy Elliott Supa Dupa Fly (The Goldmind/Elektra, 1997) | Agencias

6. Beyoncé

Lemonade (Parkwood/Columbia, 2016)

Beyoncé Lemonade (Parkwood/Columbia, 2016) | Agencias

7. Patti Smith

Horses (Arista, 1975)

Patti Smith Horses (Arista, 1975) | Agencias

8. Janis Joplin

Pearl (Columbia, 1971)

Janis Joplin Pearl (Columbia, 1971) | Agencias

9. Amy Winehouse

Back To Black (Island, 2006)

Amy Winehouse Back To Black (Island, 2006) | Agencias

10. Carole King

Tapestry (Ode, 1971)

Carole King Tapestry (Ode, 1971) | Agencias

Estos diez primeros discos son los que abren la lista de la radio pública estadounidense que traza una enorme playlist hasta culminar los 150 álbumes hechos por mujeres. Puedes ver la lista completa del 1 a 150 por orden ascendente aquí y por orden descendente del 150 al 140 aquí.