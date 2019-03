Un gorila, un poncho y la última cena de Marilyn: reivindicando el cine olvidado por los "cinéfilos de pata negra"

UN GORILA, UN PONCHO Y LA ULTIMA CENA DE MARILYN es un 'Libros por un tubo' dedicado a libros que toman al asalto los cielos del séptimo arte. Si Chewbacca de Star Wars ha estado con todo el mundo estos días, nosotros no íbamos a ser menos, sobre todo teniendo que hacerle compañía a un gorila muy especial: el que salta sin red de un fotograma de Cecil B. De Mille a la portada del último libro de Juan Manuel de Prada, “Los tesoros de la cripta” (Renacimiento), donde nuestro querido Chesterton ibérico emula a Tarantino y se sumerge en el apasionante fango de los subgéneros y la serie B, desafiando a los que él llama "cinéticos de pata negra y pezuña roja".

Lanzándose a su presentación y rescate se encuentra el crítico de arte camuflado de Superagente Mongolia Edu Galán, a quien pillamos con las manos en la masa (del libro) en la Central de Callao. Atención a sus agudos consejos.

De ahí salimos raudos para la estación de Atocha a pillar a Francisco Reyero, autor de las más inquietantes biografías de iconos norteamericanos que pasan por este país. Antes escribió sobre su tocayo Frank Sinatra y ahora lo hace sobre Clint Eastwood en “Desde que mi nombre me defiende” (Fundación José Manuel Lara). De cómo pasar del anonimato a la gloria gracias a un poncho viejo y un pitillo inimitablemente sarnoso.

Acabamos con otra biografía de cine: la que cuenta la apabullante metamorfosis del santanderino Ceferino Carrión en el sofisticado Jean Leon en el Hollywood de los años 50, donde le sirvió la última cena a Marilyn Monroe. Martí Gironell firma este prodigioso relato: “La fuerza de un destino” (Planeta). Más no se puede pedir, si no vais más al cine y a la librería es porque no queréis...