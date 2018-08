Sextories o cuando el cómic une erotismo, humor e inclusión

El proyecto empezó como fanzine y ahora se presenta como un magazine, por lo que las diferencias que encontramos tienen que ver con la profesionalización y la periodicidad. Lo explica Chemi: “El fanzine se sacaba un poco cuando se podía, era un proyecto entre amigos que querían hablar de sexo sin tapujos, donde nadie cobraba nada y lo poco recaudado iba para imprimir el siguiente número y costear los gastos de viajes y eventos, aunque la mayor parte de las veces palmábamos pasta de nuestro bolsillo, lo hacíamos para pasárnoslo bien.”

“La revista tiene una intención y un objetivo”, añade Antonio, “somos conscientes de lo que se publica en ella, de lo que queremos y de lo que no. Y, por supuesto, nos gustaría que la revista nos pudiera dar al menos un pequeño sueldo. Ya no vivir de ello, porque es casi una fantasía, pero al menos si nos paga los cafés o la comida en los eventos, estará bien.”

‘Sextories’ no nace sólo como una publicación dedicada al erotismo y el humor sino que todo el contenido está impregnado de cierta ideología que comprendemos bien de la mano de Rocío: “La libertad y la diversidad sexual y de género son pilares básicos de esta publicación. Buscamos mostrar al mundo que no hay de qué avergonzarse, que todos vivimos el sexo de manera diferente y que no hay una sola manera de relacionarse y disfrutar. ‘Sextories’ es una ventana a dejar de estigmatizarnos por disfrutar de la sexualidad de una manera libre y sin prejuicios.”

“El mundo es diverso, hay muchos tipos de cuerpos, muchos tipos de relaciones, muchas sexualidades y muchas maneras de vivir el sexo,” expone Chemi, “es el motivo por el que existe ‘Sextories’, proviene de cierta frustración al no encontrar apenas pornografía o erotismo que represente nuestras distintas realidades.” Como explica Antonio, el contenido de la publicación puede resultar liberador para los lectores.

“No solamente hay entretenimiento en el mensaje que lanzamos, sino que hay un diálogo entre el lector y la revista. No somos ningún movimiento activista y creo que robarle esa intención a aquellos que sí promueven activamente un cambio social es muy pretencioso por nuestra parte, pero somos totalmente conscientes de lo que ‘Sextories’ está produciendo en quienes lo leen.”

De clásicas publicaciones de contenido erótico y pornográfico como ‘Kiss’, los co-directores guardan recuerdos no tan buenos y no tan malos. Rocío echaba de menos diversidad, tanto de género, como de estilo, como de enfoque: “‘Kiss’ sólo servía contenido heteronormativo y, si tocaba la homosexualidad, era desde un enfoque lésbico irreal para satisfacer fantasías heteros y eh, ¡no es un problema!, la pornografía es ficción, pero para nosotros es muy importante hablar de que el resto de la gente existe, es diferente y también disfruta del erotismo. Yo echaba en falta la identificación, la bisexualidad desde un aspecto más identitario y menos fetiche… una manera de mojar las bragas y la cabeza, vaya.”

Chemi recuerda la publicación de la siguiente forma: “Como gay que soy es obvio lo que echaba en falta, pero ante la sequía pues tocaba excitarse con lo que había. Lo que se echaba de menos no solo era diversidad sino también variedad, incluso dentro del mismo porno todo parecía la historia del butanero y el ama de casa una y otra vez. Sin embargo hay que romper una lanza a favor de ‘Kiss’, que por lo general tenían un tono más subversivo y a veces publicaban cómics que sorprendían.”

Entre los cómics eróticos que sí han disfrutado y que recomendarían encontramos las obras de Aurélia Aurita, Gally y Obion, Jerôme D’Aviau & Ovidie, el manga japonés (especialmente el género bara, caracterizado por hombres rudos, grandes y peludos), Jiraiya, Gengoroh Tagame, el francés Logan o los clásicos ‘El clic’ de Milo Manara o ‘Sex obsessions’ de Robert Crumb.

El equipo no sólo coordina esta publicación sino que se dedican a múltiples actividades relacionadas o no con el mundo del cómic. Rocío es desde hace seis años la directora de KABOOM!, jornadas de cómic y autoedición de Barcelona, colabora en la sección de sexo de la revista ‘El Jueves’, está terminando un cómic humorístico para Pengüin Random House que saldrá en febrero de 2019 y empezando un cómic personal.

Chemi lleva varios años colaborando en KABOOM! y dedica la mayor parte de su tiempo a realizar encargos particulares, casi todo dibujos de furry (animales antropomórficos), provenientes de América. Por su parte a Antonio le deja poco tiempo el trabajo actual como diseñador de juguetes en Magic Box Toys.

Y en cuanto a planes de futuro en lo que respecta a ‘Sextories Magazine’, el equipo se plantea ampliar su oferta no sólo a nivel de merchandising (a día de hoy disponen de camisetas y chapas) sino al catálogo editorial: “El magazine es el centro del proyecto pero tenemos más relacionados con la sexualidad que publicaremos bajo a línea de ‘Sextories’, aunque aún es muy temprano para hablar de eso. Queremos hacer de ‘Sextories’ una marca que simbolice la diversidad sexual y la inclusión”. “¡Tenemos muchas ganas de sacar nuevas líneas editoriales y mucho material pro-sex!”, concluye Rocío.