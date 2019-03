El miedo es libre, pero no hay nada que te haga más esclavo. Esclavo de ti mismo, de tus pensamientos y tus deseos incumplidos. Porque el miedo te corta las alas, se alimenta de ese futuro que no te permite vivir, de las ilusiones que te va quitando y de ese arrepentimiento que te genera al no haber intentado eso que, en un principio, te pareció tan importante.

El miedo siempre tendrá la excusa perfecta para que no hagas eso que podría hacerte feliz o, al menos, acercarte a serlo. Es el rey del “no puedo” antes de intentarlo, al que hay que destronar para descubrir todo eso que podemos vivir y no conformarnos con ver de lejos eso que deseamos mientras son otros los que lo consiguen.

La vida sí es un camino de rosas con sus pétalos de colores increíbles, su aroma, su invierno sin flores hasta la primavera y sus espinas. Tiene sus momentos bellos e inolvidables, los momentos en los que toca esperar bajo el frío a que algo grande ocurra y también esos momentos en los que nos clavamos las espinas y sangramos irremediablemente.

La vida es esa mezcla de quiero, puedo, me atrevo, dudo, creo que no puedo, no lo hago y me arrepiento que, dependiendo en qué proporciones vayamos mezclándola, sabrá más a éxito o a derrota.

¿Y quién dijo miedo?