Lo que toda feminista debe hacer

También hay quien intenta restar validez al movimiento feminista señalando las formas, ¿alguien ha dicho alguna vez, ¿ser antirracista está bien pero voy a seguir siendo racista porque esa persona antirracista es su discurso grita mucho?; o soy antirracista pero no odio a los blancos. No, nunca porque se da por hecho.

Pero ya sea por extremista (que suelen confundirlo con radical cuando cuando radical es que va a la raíz del problema es decir, patriarcado, capitalismo y colonialismo) o por no centrarse en lo importante. La igualdad, recordemos que lo contrario a la igualdad es la desigualdad no la diferencia, es un derecho fundamental, defenderla para más de la mitad de la población no es extremismo es una reivindicación democrática para un mundo más justa para toda la ciudadanía.

Lo importante es TODO porque las mujeres estamos atravesadas por infinitas violencias que se retroalimentan unas a otras, interseccionalidad, y obviamente la ablación femenina, la desigualdad salarial , el suelo pegajoso y las violencias de género son asuntos urgentes, vergonzosos e injustos y la humanidad no podrá ir con la cabeza alta hasta erradicarlos PERO todo está relacionado entre sí y por eso me repatea que:

Se habla mucho de la buena o la mala feminista como si hubiera un canon absoluto cuando el movimiento feminista está en contra del canon único y a favor de la diversidad.

De si depilarse, o no, es algo que tenga que ver con el movimiento feminista. Es algo que para algunos no importa, el ser lo que una quiera ser es importante para el feminismo y eso incluye el pelo en el cuerpo incluso cuando te depilas porque sabes el por qué lo haces.

De si maquillarte, o no, es feminista porque te cosifica y participas del capitalismo. Leed el punto anterior o os lo resumo, el feminismo da opciones.

De si usar tacones, o no. Idem.

De si subir fotos en bragas, tanga, desnuda, semidesnuda empodera o te sexualiza. Me aburrooooo.

De si la forma de vestir quita validez a tu argumentario feminista. Más de lo mismo.

De si hacerte cirugía plástica de aumento de mamas no es feminista. What the fuck?

De si mandar fotos o videos insinuantes es, como mínimo, jugar a exponerte. Claro, claro.

De si odiamos a los hombres porque claro, una mujer es feminista tomando como eje sobre el que girar al hombre además que qué feministas conoce a todos los hombres del mundo mundial ¿para odiar a todos?

De si apoyamos las feministas, solo algunos casos, que suelen decirlo quien jamás hacen nada salvo señalar y resaltar los casos que no son españoles porque la mujer es lo de menos, lo importante es que son extranjeros. Los hombres españoles matan y violan más que los extranjeros podéis buscar los datos en el INE.

Y oye, que curioso, el foco SIEMPRE en nosotras y nuestra conducta, que una vez más, se vuelve a exigir pura e impoluta. Que no, que no es así, que el machismo es un problema de ellos son ellos el sujeto y son en ellos en donde debería recaer el foco.

Dejad de cuestionar a la mujer y empezad a cuestionados vosotros, que nosotras ya recogemos nuestras mierdas patriarcales aka misoginia interiorizada, síndrome de la impostora, amor romántico y deseo de complacer al hombre al construirnos a través de su mirada.

Hay que cambiar el sujeto, urge cambiar el sujeto porque las mujeres no importamos y mucho menos nuestra palabra. “No es no”, “Solo sí es sí”, ninguno me convence mientras no se eduque y socialice al hombre en que nos vea, nos pregunte y tenga en cuenta nuestra palabra y deseos. Que “hay salida” debería ser el mensaje que recibieran los hombres tras las campañas contra la violencia de género (VG).

Por supuesto, que es muy necesario que la mujer se sienta apoyada, atendida e informada pero la responsabilidad de estar en una situación de maltrato y abusos no es de ella sino de él así que los mensajes contra la VG para él, que el deseo de que la niña y mujer vuelva a casa sana y salva debería ser el deseo de que el niño y hombre no violente porque la noticia suena diferente cuando se lee 1000 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas hombres a cuando se lee

1000 hombres asesinos de sus parejas, ex parejas mujeres.

El castigo no soluciona nada para erradicar las violencias machistas porque no previene el machismo. Hay que educar, socializar y cambiar la cultura visual que representa a los hombres como animales agresivos y a las mujeres como cuerpos disponibles, dice Yolanda Dominguez y yo estoy totalmente de acuerdo.

Pero OJO, nadie puede educar si no está educado y esto solo se consigue con feminismo (perspectiva de género) no solo en la educación de menores y adolescentes sino también en todas las facultades y de manera trasversal en todas las asignaturas no como una asignatura aparte, charla, taller o seminario para así las/os profesionales estén capacitados