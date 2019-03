¿Qué ocurre con las mujeres en los países donde es ilegal el aborto?

ME TRATAN COMO GANADO Y ME PREGUNTAN SI TENGO ESTUDIOS, FAMILIARES RUBIOS O SI SON O NO OBESOS

Desde el principio me siento como una gallina. Los granjeros, en forma de trabajadores de una clínica de Madrid, me observan babeantes, ávidos de mis huevos. "Nos interesa mucho tu fenotipo", me han dicho con una sonrisa muy profesional. Entiendo que juegan a hacerme sentir especial, como si perteneciese a una raza muy exclusiva, a un selecto grupo de "afortunadas" de no ser negras, latinas, gordas, neurodivergentes, en esta basura de mundo que tiende a desdeñar a la gente por esas razones.