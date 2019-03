Mi obsesión por Stephen King jamás se podrá comparar a la de Ariel Bosi

Stephen King ha publicado más de 70 libros. No he leído todos, no los tengo todos, pero cuento más de 40 y algunos los he releído. Durante años, Stephen King ha sido 'volver a casa'. Es una expresión que he repetido cada vez que empezaba de nuevo a leerle. King tiene un estilo tan particular que ha conseguido compactar su obra como si fuera la descripción de un universo paralelo. Su obra es un todo.

El primer libro que leí de Stephen King fue 'El Resplandor'. Cogí tanto cariño a los personajes ("no, Jack, no lo hagas") que cuando vi la película de Kubrick, con más o menos diez años, la asimilé como un drama terrible y no como una cinta de terror (para King también lo fue, pero por diferentes razones). Luego vinieron 'Misery', 'La hora del vampiro' (como se llamaba entonces Salem’s Lot), 'Carrie'… y eso, otros 40 más.

No solo he leído a Stephen King durante este tiempo. Cada año devoro decenas de títulos de todo tipo de autores y autoras, pero King es el único que me acompaña desde la infancia y al que nunca he sido capaz de abandonar.

Muchas veces he pensado cómo sería conocerlo. ¿Decepción? Bueno, quizás, aunque me interesan más sus libros que él como escritor. "Soy tu lector número uno", me gustaría decirle, como Annie Wilkes a Paul Sheldon en 'Misery', aunque no le torturaría para que escribiese una nueva novela (pero quizás sí un poco por haber publicado Doctor Sueño, una secuela tan poco a la altura de El Resplandor...).

De todas formas, estoy seguro de que no soy su lector número uno, pero hasta ahora otorgarme ese honor hubiese sido una imprecisión por desconocimiento. Ahora sí sé que sería mentira. El verdadero lector número uno de Stephen King se llama Ariel Bosi, es argentino y tiene algo más de 30 años.

Bosi es un nombre conocido en el 'universo Stephen King', creador de la web Insomnia, quizás la más completa sobre un autor que un grupo de lectores haya creado jamás. También es autor de 'Todo sobre Stephen King', una guía de referencias, que está llamada a ser la más completa que se ha publicado en cualquier idioma.

Bosi ha leído todo, (¡TODO!), lo que ha publicado Stephen King. Conoce su biografía de memoria, también los enlaces ocultos en sus obras, las curiosidades… Tiene su casa llena de ediciones especiales y limitadas, en inglés y en castellano. "En ella vivimos mi mujer, mis hijas, Stephen y yo", dice. A su lado, yo soy solo un aficionado.

Stephen King en Creepshow, la película que preparó junto a George A. Romero. | D.R.

¿Alguien conoce a Stephen King?

Contacto con Ariel Bosi por email. Según me va contando, sus recuerdos se mezclan y se cruzan con los míos. Así conoció él a Stephen King: "En 1986 mis padres compraron un reproductor de VHS y nos hicimos socios en numerosos locales de alquiler de películas. Yo SIEMPRE elegía una película de terror, así que la primera que vi algo de Stephen King (aunque no sabía que era de él) fue 'Los Niños del Maíz'".

"Pero mi primer recuerdo consciente de quién era Stephen King ya fue en la década del 90, cuando se estrenó en TV la miniserie IT (Eso). Lamentablemente solo pude ver la primera parte, que la proyectaron durante el aniversario de mis padres y, al quedarme con mi abuela, no hubo problemas en ver la televisión hasta tarde un día de diario. Al día siguiente no tendría tanta suerte...".

Bosi empezó a leer a King: "Entre los 13 y 14 años, durante una cena, mi madre contó la trama del libro que estaba leyendo en ese momento, en el cual un gitano maldecía a un abogado obeso tocándolo al momento que le decía 'más delgado', y el abogado empezaba a perder peso constantemente. Me cautivó de inmediato y, apenas ella concluyó el libro, lo tomé y lo leí. Si bien el libro estaba publicado bajo el pseudónimo de Richard Bachman, esa edición mencionaba a Stephen King como autor".

Luego, como suele pasar con SK, siguió. "Al lado de ese ejemplar había otros dos libros: Christine y La Hora del Vampiro. Al poco tiempo decidí leer Christine, el cual me gustó bastante más que Maleficio. Luego ya llegó El Pasillo de la muerte [1996] con sus seis entregas, en donde nos peleábamos con mi madre a ver quién leía primero el volumen recién llegado. Esa fue la obra que me volvió incondicional de Stephen King".

Con su familia. Dos de sus hijos son escritores (Joe Hill y Owen King) y también su mujer, Tabitha. | D.R.

Todo el mundo conoce a Stephen King

Stephen King es el escritor vivo que más ejemplares de su obra ha vendido en todo el mundo. Cuesta creer que a alguien no le suene su nombre o que haya librería en cualquier parte que no tenga uno de sus libros a la venta. Pero la verdad es que no siempre fue así.

Yo no soy coleccionista, pero sus libros los guardo en una estantería aparte, la de 'Stephen'. La edición que me siento más orgullo de conservar es la de 'Carrie' que sacó el Círculo de Lectores en España en 1976. En la nota biográfica del autor se lee:

"Stephen King es profesor de una escuela de Maine, y hasta ahora nadie sabía nada acerca de él y de su afición a la literatura. Aun ahora, es poco lo que sabremos sobre él, como no sean datos que, a través de la lectura de su novela, hemos podido rastrear. Es su primera novela y como suele suceder, dice más acerca de su autor que la más ambiciosa de las biografías".

Curioso, ¿verdad?

Claro que aunque 'Carrie' fue la primera novela que publicó, no fue ni de lejos el primer libro que había escrito. Los tomos que más tarde recuperó bajo el pseudónimo de Richard Backman son los que mejor muestran la prosa dubitativa e inexperta del primer King.

Así de lovecriano posaba King para uno de sus primeros libros. | D.R.

¿Todo el mundo reconoce a Stephen King?

Stephen King nació en 1947 en Maine, una de las regiones más particulares de EEUU. Maine ha sido siempre una constante en su obra, si no entiendes la peculiaridad de esta zona tan conservadora y en cierto sentido aislada, no serás capaz de entender lo que escribe King.

La infancia es otro de los temas recurrentes de Stephen. Quizás porque la suya no fue del todo idílica. 'It' está considerada una de sus mejores obras. Bosi coincide en esa apreciación, y añade otros títulos entre sus favoritos: "El Resplandor, Misery, 22/11/63, La Zona Muerta... en fin. ¡Podría elegir fácil veinte libros que me parecen imprescindibles!"

Si no he leído más libros de King ha sido porque no me han llamado la atención o, aunque los tengo, directamente me han aburrido al empezarlos. A Bosi, desde luego, eso no le ha pasado "aunque no voy a negar que hay algunos que me han costado. Ojos de Fuego y Cazador de sueños son dos ejemplos. Y el peor de todos los que he leído de él, fue Carretera Maldita, publicado bajo el pseudónimo Richard Bachman."

Durante años (lleva más cuatro décadas publicando a un ritmo medio de dos obras por año), Stephen King ha sido considerado un autor de 'best-sellers' por la crítica más purista, que utiliza la expresión 'más vendido' como sinónimo de poca calidad.

Sin embargo, su obra ha empezado a ganar peso en los últimos tiempos. 22/11/63, una de sus últimas novelas, fue incluida entre las cinco mejores de 2011 en el suplemento de libros de The New York Times, y Time la calificó como "la obra de un maestro del oficio".

Ni una ni otra circunstancia ha afectado jamás a un escritor que ha seguido sacando libros a su libre albedrío, de las formas más peculiares (ha sido pionero en casi todos los formatos de lectura posible) y que se describe así:

S.K. | D.R.

"Nací destinado a escribir novelas de género. Pero nunca me tracé un plan concreto y he escrito algunas novelas que no son de terror. Dejo que la gente me ponga la etiqueta que más le gusta -suspense, para unos; terror, para otros- pero yo me veo como un narrador de historias. Exporto pequeñas experiencias de EE UU. En definitiva, soy la versión literaria de los McDonald's."