Más allá del 8M: Debería haber feminismo no solo en marzo

Es curioso que una manifestación de reivindicación provoque esos sentimientos pero juro que es verdad. Si el olor a canela suele recordar a la infancia, la manifestación del 8M recuerda a esa mantita gustosa que te arropa cuando te echas la siesta. Y no es fácil sentir eso cuando venimos de leer esta misma semana e incluso el mismo día:

Marcas ofreciendo descuentos por el día de la mujer trabajadora acompañados de una felicitación porque las acciones y manifestaciones que hacemos las mujeres para asegurar nuestros derechos pues les importa entre poco y nada. El 8M es un día de conmemoración, reivindicación y lucha de nuestros derechos.

Mujeres que agradecen a hombres que digan exactamente lo mismo que venimos diciendo las mujeres feministas durante años como por ejemplo que una niña no puede desear ser lo que no sabe que puede ser. Todavía no he leído NADA que escriba un tío feminista que no lo haya dicho antes una mujer. En muchos casos incluso con las mismas palabras.

Hombres que escriben de feminismo sin citar a ninguna mujer, como si fuera idea suya y com psi fueran los buenos. Os sorprendería la cantidad de hombres machistas que son buenos, no lo tengo estudiado pero me atrevo a decir que la mayoría.

Campañas “a favor” de la mujer.

Brecha de Sueños. No sirve cambiar los referentes culturales y contenidos académicos para que las mujeres quieran ser científicas si después no tienen medios para estudiar ni un empleo digno que les espere al salir de la universidad. No es una brecha de suelos, simbólica, soñar es gratis. Es un abismo salarial, nos entierran en tareas de cuidado no remuneradas, trabajo gratuito por amor que dice Federicci,

MyGameMyName. Hombres game se ponen alias de mujer para experimentar lo que nos pasa a las mujeres porque claro, nuestro relato o denuncia no es válido y tiene que decirlo un hombre para que tenga validez. Lo resumo, mujer dice algo=exagerada/invent; hombre dice lo mismo que ha dicho la mujer=huala!! lo que aguantan las tías, que asco damos los tíos.

Artículos: de los 11 artículos de opinión del día 8 de marzo en la prensa generalista, 10 son de hombres uno de ellos de un político en el que nos explica qué es el feminismo. Ese que ignora que el feminismo liberal es una corriente de pensamiento iniciada en EE UU, en los años 60 del siglo pasado, de la mano de Betty Friedan y su 'Mística de la Feminidad'. No lo que dicen ellos que es básicamente que la mayoría de las mujeres tenemos que fregar el suelo pegajoso para que otras mujeres puedan romper el techo de cristal, obviando la columna vertebral del feminismo que es la sororidad.

Oír en los medios de comunicación como hablan hombres de lo que es el día de la mujer porque debe ser muy difícil UN DÍA no ser el protagonista y decir “hoy es su día, que hablen ellas”. O como resume perfectamente en un tuit la tuitera Fernandeznati_

- Soy aliado ¿no puedo ir a la marcha del 8M?

- No

- Puta

También el mismo día de la mujer trabajadora y huelga feminista nos encontramos en algunos periódicos esta publicidad “No es violencia de género, es violencia doméstica”, tema que desde el 97 estaba superado y que atenta contra la Ley Orgánica 1/2004.

Que presentadoras de televisión, y muchas/os más, diga que el feminismo no debería ser político cuando el feminismo es ideológico y político, pacifista, ecologista, antirracista y confronta ideológicamente con el neoliberalismo económico y que luego intente reivindicar algo con una camiseta en donde se puede leer Mujeres al poder pues no sé pero pelín deshubicada la veo.

Al igual que esa otra comentarista que ha dicho que “los datos de que hay brecha salarial están pero no se sabe el por qué son las mujeres las que en gran mayoría se cogen a reducción de jornada”pero vamos a ver, que las feministas llevamos AÑOS estudiando el por qué que no es otro que el patriarcado estructural.

Ver como Alejandro Sanz o Alfred se ponen la foto en morado, un moratón y pá lante a tope con las mujeres (?) o como una periodista o una burguesa venida a menos que puso de vuelta y media a su nuera porque iba a cazar a su hijo dice “yo no soy feminista, soy femenina” TODA MUJER ES FEMENINA y la feminidad, que imagino es a lo que se quieren referir, es un concepto patriarcal, es decir, marcado por el deseo del hombre, mujer como objeto pasivo que le agrada su vida.

El 8M no es principio ni fin de nada, es un detox patriarcal, un abrazo de sororidad, un ponerte dos o tres tonos más rojito el corazón pero yo que ya soy perra vieja sé que al igual que la lágrimas en la lluvia se perderán o que las palabras se las lleva el viento AÚN QUEDA.

La verdadera democracia y un mundo no sé si mejor pero desde luego más justo que traería el feminismo está todavía lejos y la mayor prueba es que (casi) todas las acciones que se hacen para visibilizar a las mujeres y así darnos valor y autoridad se concentran en esta semana y luego LA NADA.

Que el feminismo es imparable es un hecho, que se consigan los derechos per se, no. No me creo ningún artículo en donde dice “la igualdad de salario se conseguirá dentro de 40 años” porque el feminismo, como todo, se consigue haciendo.

El tiempo no cura nada, salvo el queso y el vino si lo tienes en una buena barrica, si no se hace nada por curar. Urge la voluntad política. Urge el feminismo en las universidades para que quien enseñe enseñe/trabaje bien. Y urge un mundo más justo donde se cambie el nosotros primero por nosotras juntas. Mujeres, os quiero pero no nos descuidemos.

Seguimos para bingo.