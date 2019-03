El pecado de Gay Talese fue creerse todo el sexo que se espía por la rendija de un motel

‘EL MOTEL DEL VOYEUR’ PASA DE SER EL LIBRO DEL AÑO A UNA MERA POLÉMICA

En ‘El motel del voyeur’, el periodista Gay Talese consigue captar un retrato fiel de la sociedad de EE UU. Y se sirve de sus intimidades sexuales para lograrlo. Del hombre frustrado porque su esposa no sabe lo que es una felación o la mujer frustrada porque su marido no sabe lo que es compartir. ¿Importa que todo fuera una gran mentira porque Talese no contrastó su única fuente?