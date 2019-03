George R.R. Martin anuncia la fecha de publicación de su próximo libro

George R.R. Martin ha anunciado la fecha de publicación de su próximo libro basado en el universo de 'Juego de tronos'. Hay una noticia buena y una mala: la buena es que esta obra se publicará el 20 de noviembre de 2018; la mala es que no se trata de 'Vientos de invierno', la esperadísima sexta entrega de la saga 'Canción de hielo y fuego', que no verá la luz hasta al menos 2019.

Esta nueva obra se titulará 'Fire and blood', 'Fuego y sangre' en español, y será la primera mitad de una historia que expondrá la cronología de los reyes Targaryen que gobernaron Poniente en un tiempo anterior al de 'Juego de tronos'.

El propio Martin ha querido empezar su comunicado calmando las expectativas: "No, el invierno no se acerca... No en 2018, al menos. Tendréis que seguir esperando para 'Vientos de invierno'".

Así será 'Fuego y sangre'

El tomo contará con 989 páginas que contarán, según palabras de Martin, la historia de "todos los reyes Targaryen desde Aegon I (el Conquistador) hasta la regencia de Aegon III (el Desafortunado), junto a todas sus esposas, guerras, hermanos, hijos, amigos, rivales, leyes, viajes y otros temas diversos". Y tendrá otra cosa: "Muchos dragones".

A su vez, el libro contará con 75 ilustraciones en blanco y negro realizadas por el artista Doug Wheatley. El autor hace especial hincapié en que no se trata de una novela, sino más bien de un compendio de historias basadas en su peculiar universo de fantasía.