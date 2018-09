Estelle Maskame, autora de la trilogía 'YOU': "Internet ayuda a hacerte oír en una industria editorial muy difícil"

La historia de Estelle Maskame es un ejemplo de éxito gracias a Internet. La joven escocesa empezó a escribir con 13 años y cautivó a más de 4 millones de lectores en la red social de escritura colaborativa Wattpad.

Poco después empezó a trabajar en la primera entrega de la trilogía romántica 'YOU' (Editorial Planeta), que se ha convertido en todo un éxito de ventas alrededor del mundo. Después de triunfar con la historia de amor de Eden y Tyler, ahora presenta su última novela, 'Atrévete a enamorarte', en la que se enfrenta a personajes y temas muy diferentes.

Escribir en la era de Internet

La autora defiende Internet como un medio de difusión de literatura: "Cada vez más escritores son descubiertos en Internet. Es una buena forma de hacerte oír. Entrar en la industria editorial es muy difícil hoy en día, así que está muy bien tener otra manera de mostrar tu trabajo ahí fuera y que la gente te lea".

Otro de los aspectos que considera positivos de la era digital es la posibilidad de que se establezca una comunicación directa entre escritores y lectores. Maskame considera que una de las claves de su éxito consiste en que "mantener esa conexión con ellos es lo que les ha mantenido leyendo durante tanto tiempo".

Eso sí, la escritora es consciente de la vertiente más negativa de Internet, que se refleja claramente en los haters: "En Internet siempre habrá gente que juzgue tu trabajo. A mí también me llegan comentarios que intentan que me venga abajo, pero al final eso me hace empeñarme aún más en demostrarles que se equivocan".

'Atrévete a enamorarte', una historia de amor en tiempos de luto

En su última novela, Estelle Maskame presenta a MacKenzie, una chica que se enamora de un joven que está pasando por un momento de inmenso dolor por una tragedia familiar. Según la autora, 'Atrévete a enamorarte' (Editorial Planeta)"habla de temas sensibles, pero a la vez es alegre y romántica".

La escritora reconoce que no ha "sufrido personalmente ese dolor": "Era algo que me producía curiosidad e interés. Intenté ponerme en la piel de mis personajes e imaginar cómo se estarían sintiendo para intentar ser lo más realista posible".

Maskame cataloga su obra dentro de la "novela juvenil contemporánea", un género en el que se mueve como pez en el agua. Eso sí, la autora no se cierra a nuevas posibilidades: "Me encantaría probar un thriller juvenil. Me encantan los thrillers, pero son todos para adultos. No se encuentran para adolescentes".