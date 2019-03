Este cómic te explica por qué hay personas que se quedan con los mejores trabajos

Imagina que naces, creces y maduras así. Cuando eres niño, tienes juguetes, libros, vives en una casa cómoda y disfrutas de una infancia feliz. Tus padres te estimulan, hacen los deberes contigo y te llaman genio, o campeón. Vas a un buen colegio, con buenas instalaciones, buenos profesores y amigos que son como tú, de buena familia, unos afortunados, vaya. Y, si sacas un notable pero esperaban un sobresaliente, tu familia contrata a un profesor particular, para que mejores "sus" expectativas.

Luego, mamá y papá te pagan la universidad. No necesitas un empleo temporal ni de camarero ni de friegaplatos ni de nada: eres estudiante. Cuando acabas la carrera, tu padre hace “esa llamada” y así comienzas a trabajar. Para entonces, mientras llegas a la cima de tu profesión, te preguntan cuál es el secreto de tu éxito. Y, claro, como te lo crees (porque sí, te lo crees), respondes que es fruto de tu es-fuer-zo.

Espera. Detente. Dale al botón de stop. Rebobina. Ahora, imagina que no tienes nada de eso, ni unos padres así, ni acceso a buenos colegios, ni un buen enchufe que te proporcione un trabajo bien remunerado y/o estatus social. Más aún. Compara la buena vida que te has imaginado para ti desde niño con ésa otra en la que desaparece todo, absolutamente todo lo anterior.

¿Entiendes ahora lo que son los privilegios? Eso es lo que ha trasladado en su cómic, en formato gif, el dibujante e ilustrador Toby Morris, en ThePencilsWord.

Sus viñetas, tituladas ‘En bandeja: una pequeña historia sobre los privilegios’, se han hecho virales y, en Facebook, por ejemplo, cuentan con miles de Me Gusta. Aunque eso no es lo importante, lo verdaderamente importante es que plantean una reflexión. La pregunta de siempre: si tu actual vida, depende de dónde naces, de quién te educa, de dónde estudias y/o de qué enchufes tiene (o no) tu familia. Privilegios, en definitiva.