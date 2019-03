¿Eres una mujer machista? Haz este test y asúmelo

Si respondes sí al menos a una de estas preguntas, a unas cuantas o a todas, confirmado. Eres mujer y machista.

PREGUNTA 1: ¿Crees que las mujeres tienen que sacrificar su profesión para dedicarse de una forma más activa a su familia?

Tradicionalmente, a las mujeres se les inculca la responsabilidad de la familia y las tareas domésticas. Se nos enseña que nuestro lugar es la casa y que tenemos que trabajar “gratis” en ella, sin protestar, prescindiendo de espacios propios, de tiempo personal para nosotras mismas… Lo que se espera de nosotras es que abandonemos nuestra profesión para, por un lado, cuidar a los niños y por otro, para permitir que la carrera de nuestra pareja no decaiga.

Con esto se genera la creencia de que las mujeres son sumamente felices pariendo, criando, sirviendo y cosiendo floripondios en las bragas. Nada más lejos de la realidad: cuidar para complacer (y no por decisión propia) y además, sin recibir la misma atención a cambio cansa, aburre y quema. Como se escucha por ahí: ¡mujeres tomad las calles porque la casa envejece, embrutece y no se te agradece!

PREGUNTA 2: ¿Sospechas que las mujeres que tienen éxito laboral se han follado al jefe o algún otro alto cargo?

Cuando las mujeres tienen un ascenso o disfrutan de un mayor éxito en su trabajo se las suele relacionar sexualmente con algún superior. Parece difícil considerar que posiblemente esa mujer ha conseguido subir de categoría profesional o ha alcanzado una mayor responsabilidad laboral por sus propios méritos, por su trayectoria profesional y por su trabajo constante.

Esta actitud es propia de quien desprecia el talento de otras mujeres, ya sea por celos, envidia o porque se siente amenazada ante otra mujer que considerada más inteligente, simpática, atractiva o eficiente.

PREGUNTA 3: ¿Justificas los celos de tu novio?

En el imaginario colectivo persiste la falsa idea de que los celos son un síntoma de amor. Sin embargo, los celos manifiestan la desconfianza en la pareja. Justificar que es “normal” que tu novio controle tus redes sociales, te monte escenas porque sales con tus amigas o se enfade continuamente porque crea que hay intenciones maliciosas en otros hombres o amigos debería hacerte encender las alarmas: estás viviendo una relación tóxica y machista.

Es cierto que detrás de esta actitud está el deseo de ser aceptada y que te quieran, pero recuerda que esto no puede hacerse sacrificando tu integridad y poniéndote en peligro.

PREGUNTA 4: ¿Idealizas la maternidad por encima de todas las cosas?

Algunas personas todavía creen que una mujer no se sentirá realizada si no es madre. A menudo presionan a otras mujeres con frases como: “se te va a pasar el arroz” o “¿para cuándo un bebé?” sin preguntar antes si acaso lo desean o es para ellas una opción. Es más, incluso reprochan a aquellas que no quieren ser madres que se arrepentirán el día de mañana…

PREGUNTA 5: ¿Piensas que si una mujer no quiere que la violen no debería vestirse de forma sexy?

La vestimenta de una mujer jamás debería usarse para justificar una agresión sexual. La exposición What Where You Wearing? (¿Qué llevas puesto?) mostraba las diferentes prendas que llevaban puestas dieciocho mujeres cuando fueron violadas: disfraces, bikinis, pantalones, camisetas anchas, faldas…

¿El objetivo? Demostrar que las posibilidades de que una mujer sufra este tipo de agresión no depende de cómo va vestida, de los centímetros de piel que enseñe o que esconda bajo una prenda.

PREGUNTA 6: ¿Haces comentarios humillantes sobre el físico de otras mujeres?

Los juicios de valor sobre el aspecto de otras mujeres evidencian la mediocridad y baja autoestima de quien lo hace. Someten a las demás a semejantes embestidas, pero carecen de la honestidad para ponerse delante del mismo tribunal. ¿Tan complicado es observar a las otras desde una mirada libre de prejuicios, imposiciones y celotipias?

PREGUNTA 7: ¿Criticas a otras mujeres por la vida sexual que llevan?

Respeto, eso es lo que necesitan todas las mujeres independientemente de lo que hagan o no hagan en su vida sexual. Catalogar a las mujeres de “fáciles” porque tienen sexo con otros hombres sin hacerse de rogar (tal y como hacen muchos hombres en nuestra sociedad sin someterse a ese calificativo) está tan desfasado que hasta la RAE lo ha retirado.