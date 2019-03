Envía tu pregunta para Estelle Maskame, autora de la trilogía 'You' y joven promesa de la escritura colaborativa

¿Qué le preguntarías a Estelle Maskame? Este viernes 9 de febrero entrevistaremos a esta joven escritora escocesa que se ha convertido en todo un fenómeno mundial. Si te gustaría que respondiese a algo en concreto, tan solo tienes que comentar en el perfil de Twitter o Facebook de Tribus Ocultas y plantear tu pregunta con el hashtag #EstelleMuskameTribus. Recogeremos las mejores y se las plantearemos durante la entrevista.

Estelle Maskame, un fenómeno editorial surgido de la escritura colaborativa

La joven escocesa Estelle Maskame empezó a escribir con 13 años y cautivó a más de 4 millones de lectores en la red social de escritura colaborativa Wattpad. Poco después empezó a escribir la primera entrega de la trilogía 'YOU' (Editorial Planeta). Disfrutaba leyendo porque le permitía trasladarse a lugares imaginarios y alejarse de su ciudad, Peterhead (Escocia).

Cuando empezó a publicar en Wattpad, recibía comentarios de jóvenes lectores que se habían enganchado a la historia. La han seguido durante 4 años hasta que la trilogía se ha traducido a 16 idiomas distintos. Es líder en ventas en España, pero también en Finlandia, Francia, Polonia, Estados Unidos y India, entre otros.

¿Su secreto? La naturalidad de una adolescente que comparte su novela en Internet y escucha lo que opinan y desean sus lectores. La escritura colaborativa no tiene fronteras y esto no ha hecho más que empezar. Estelle les dice a sus fans: “Este libro no es mío, es vuestro”.

'Atrévete a enamorarte', su última novela

Ahora, después de arrasar con la trilogía 'YOU', Estelle Maskame llega a España con su novela más romántica, 'Atrévete a enamorarte' (Editorial Planeta). La obra supone un paso adelante en la carrera de la autora, que con 18 consiguió el premio Young Scot Award 2016, y con 19 años tenía ya más de cuatro millones de lectores.