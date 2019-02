Don Winslow, el escritor “adicto” al thriller del narcotráfico, regresa con 'La Frontera'

Don Winslow vivía cerca de la frontera que separa a Estados Unidos de México cuando una mañana leyó en la prensa que 19 personas inocentes habían muerto en una masacre provocada por la guerrilla de los cárteles. El suceso había tenido lugar en una pequeña ciudad mexicana cercana al lugar donde solía ir a pasar algunos fines de semana con su familia. Desde ese mismo momento, ya no pudo dejar de darle vueltas al tema en su cabeza.

¿Qué lleva a una persona a ser capaz de realizar una cosa así? Esta pregunta fue el germen de una trilogía compuesta por ‘El poder del perro’ (2009), ‘El Cártel’ (2015) y ‘La Frontera’ (2019), novela con la que pone el que punto a final a veinte años de búsqueda.

'La Frontera' supone el regreso literario de Winslow al mundo del narcotráfico. El escritor se centra esta vez en el problema de drogadicción que asola Estados Unidos. Su protagonista, Art Keller, a los mandos de la DEA, lucha contra una epidemia de heroína en medio de un pulso para derrotar a Adán Barrera, el capo más poderoso de la droga.

Winslow se licenció en Periodismo y Estudios Africanos por la Universidad de Nebraska. Trabajó como detective privado, ha sido guionista de cine y televisión y dos de sus novelas han sido llevadas a la gran pantalla. El escritor explicó en una entrevista que “el periodismo te proporciona los datos, pero la ficción te cuenta la verdad”.

Sus novelas se enmarcan dentro del género de la ficción pero están basadas en investigaciones sobre el terreno, lo que nos permite asomarnos a través de sus páginas a la dura realidad que engloban las adicciones y el tráfico de drogas.

Como un adicto más, Winslow se enganchó al mundo de la escritura y a esta historia. En ‘El poder del perro’ exploró los rincones de la miseria humana: “He visto lo mejor y lo peor de la humanidad y todos los matices que hay en el medio”.

Tardó 6 años en escribir ‘El poder del perro’. Aunque el autor pretendía hacerlo como un turista, es decir, adentrarse de forma breve en este mundo, como una visita corta, finalmente no lo pudo hacer, según sus propias palabras: “Cuanto más aprendía sobre la guerra de las drogas, más me enfadaba y más quería profundizar y contar la verdadera historia de la guerra contra las drogas de Estados Unidos y el impacto real que tiene en la gente”.

El escritor ofrece en sus libros muchos y muy diversos puntos de vista. Se mete tanto en la piel de los narcos como de los policías que los combaten; de los adictos que consumen las drogas, de los políticos que prometen acabar con ellas pero que al mismo tiempo se lucran; de los niños que sufren el acoso de las mafias, aportando así una visión global.

Tras prometerse no volver jamás a escribir sobre el narcotráfico, dos años después regresó para sumergirse en el trabajo que finalmente vería la luz bajo el nombre de ‘El Cártel’. Esta segunda entrega se basa en asesinatos, torturas y actuaciones policiales reales que ocurrieron entre los años 2000 y 2011. “Me he enfrentado a horrores que han sido muy difíciles de encarar, mucho peor de describir, pero también he sido testigo de actos de nobleza y valentía que han ido mucho más allá de mi capacidad de comprensión”, confiesa el autor. Después de una segunda fase de negación, al terminar ‘El Cártel’, Don Winslow se ha vuelto a sumergir una vez más en este oscuro mundo para dar vida a su tercera novela 'La Frontera': “Seguía habiendo una historia que contar, sobre todo ahora, más que nunca”.

Finalmente Winslow promete no volver a adentrarse literariamente en el mundo de las drogas: “Para mí ha sido un viaje largo, pero ha merecido la pena; espero que al lector le parezca lo mismo. Esta vez lo dejo de verdad, pero sé que nunca me dejará a mí”.

