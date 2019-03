David Suárez: "Ofender siempre me va a parecer más interesante que no decir nada en absoluto"

Hemos hablado con el cómico David Suárez sobre su último libro de humor negro 'Agonía Infinita'. Un libro que trata de plasmar en más de 160 páginas una crítica ácida, sin filtros y plagada de humor negro a nuestra sociedad actual. Sus coloridas ilustraciones y su estética infantil son solo un trampantojo que esconde más de 150 chistes amargos que diseccionan todas aquellas cosas que no queremos reconocer de nosotros mismos.

Hablando de lo que Suárez trataba de transmitir con este libro y sus ilustraciones el cómico nos ha contado que siempre suele escribir de lo que le hace gracia y que sobre todo le hace mucha gracia que la gente niegue las cosas malas de lo que somos y del mundo en el que vivimos como la violencia, la homofobia, el clasismo o el machismo. "Todo eso existe y está ahí y esforzarnos por no hablar de ello hace sea más gracioso hablar de ello" señala el cómico.

Ilustración de 'Agonía Infinita' de David Suárez | Guillermo Varela

Asegura que lo mejor del humor negro es que vuelve más efectivo y cristalino lo que quieres decir, sin embargo, es un género que no acaba de cuajar en España ya que hay mucha gente que piensa que esas bromas las estás diciendo en serio y no como un vehículo para transmitir o quejarse de algo.

Debido a que el humor negro no es algo que el gran público entiende siempre, preguntamos al cómico si a la hora de crear estos chistes y viñetas se plantea la posibilidad de que estas puedan ofender a la gente. "Me las planteo pocas veces, porque tiendo a pensar que las dos únicas reacciones posibles son que el chiste funcione o no. Ofender siempre me va a parecer más interesante que no decir nada en absoluto, pero no es algo que busque siempre conscientemente. El objetivo primordial es hacer reír. Siempre tiendo a pensar que al público le van a hacer gracia los mismos chistes que a mi, por bestias que sean. Por supuesto, luego no es así. Pero mi objetivo no es hacerle daño a nadie." Sentencia David Suárez.

Ilustración de 'Agonía Infinita' de David Suárez | Guillermo Varela

Cuando le preguntamos sobre la paleta de colores del libro, el cómico nos cuenta que son obra de Cristina Galán y que escogió una paleta de colores más infantil para que contrastara con el contenido oscuro del libro. También han contado con la colaboración de Guillermo Varela que ha sido el encargado de transformar los chistes de David Suárez en ilustraciones.

El libro ha recibido grandes elogios de otros compañeros cómicos como Dani Mateo que lo define como: "Humor fino y radioactivo. Insultantemente gracioso" o Quequé que lo califica así: "David Suárez consigue lo nunca visto con este cómic: que te den ganas de abrazarle y de abofetearle a la vez".

De Arturo Valls a Frank Miller, de Nietzsche a Dalas Review… Suárez dispara dardos envenenados en este libro de ilustraciones no apto para sensibles.