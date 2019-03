Todo lo que deberías saber antes de ir a ver ‘La torre oscura’

SE ESTRENA ESTE FIN DE SEMANA

Sony estrena este fin de semana la adaptación cinematográfica de la serie de libros de Stephen King ‘La torre oscura’, pero si no los has leído y no sabes qué esperar de la película o si eres un experto y no sabes qué planes tienen para adaptarlos, te contamos lo necesario para ir a verla sin miedo a no enterarte de nada.