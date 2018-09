Todo lo que la ciencia ficción nos ha enseñado sobre el amor

Uno de los fenómenos más bonitos que hemos vivido gracias a la revolución televisiva de los últimos años es sin duda la legitimación de la ciencia ficción. Está claro que la historia nos ha dejado grandes series scifi, de 'El prisionero' hasta 'Battlestar Galactica', pero no ha sido hasta el triunfo de 'Juego de Tronos' cuando el género ha logrado su consagración definitiva: no solo es un formato para pasarlo bien, sino para contar cosas importantes y actuales.

Ahora, con series como 'Black Mirror', 'Westworld' y 'El cuento de la criada' (The Handmaid's Tale) en el panteón seriéfilo, no hay cadena que se precie que no tenga su gran serie de ciencia ficción.

La ciencia ficción nos habla de los grandes temas, de la política, de la humanidad, pero también del amor. Es una de las paradojas del género; a pesar de llevarnos al futuro, de hacernos caminar entre máquinas y robots, la ciencia ficción es sobre todo un género humano. ¿Qué nos duele? ¿Qué nos preocupa?

Hoy repasamos cinco películas, que han navegado las procelosas aguas del romance (y todo lo que hemos aprendido de esa aventura) mejor que cualquier dramón realista.

Her: el amor no entiende de máquinas

"Cualquiera que se enamore es un 'freak". Como nos recuerdan, es lo que contesta Amy cuando su amigo Theodore (Joaquin Phoenix), protagonista de 'Her', le pregunta si cree que es un raro por haberse enamorado de un sistema operativo (Scarlett Johansson). La película de Spike Jonze sobre un hombre enamorado de una máquina es un tratado preciso y precioso sobre el amor en nuestros tiempos precisamente por su sencillez. La empatía y el cuidado son lo único necesario para enamorarse, pero la caída también será dura.

¡Olvídate de mí!: pa' fuera lo malo

'Her' es uno de los grandes scifis románticos del siglo XXI, pero '¡Olvídate de mí!' no se queda en ningún momento atrás. ¿La recuerdas? Joel (Jim Carrey) y Clementine (Kate Winslet) acaban de romper, y él decide someterse a un tratamiento para borrarse los recuerdos y no saber nada más de ella. Ni cruzándosela por la calle. Es el contrapunto de 'Her' si hablamos del desamor, de la nostalgia, de la memoria (el borrado de las últimas escenas es sobrecogedor), pero termina con una bonita pregunta. Si pudieras revivirlo e intentarlo de nuevo, ¿lo harías?

Expediente X: los polos opuestos se atraen

Si hablamos de ciencia ficción y romance, no podemos dejar en el tintero 'Expediente X', con una improbable amistad, la de Mulder y Scully (David Duchovny y Gillian Anderson), que con el tiempo se convirtió en una gran historia de amor. Pocas hay que hayan sabido tratar con tanto acierto (tal vez 'Perdidos' con el duelo entre Jack y Locke) el eterno conflicto entre la fe y la ciencia, la esperanza y el escepticismo. 'Expediente X' además es una historia ejemplar sobre la perseverancia y la comprensión: ni los ovnis pueden destruir una conexión como la de ellos.

Eduardo Manostijeras: la Romeo y Julieta de los millennials

Tal vez nunca habías pensado en 'Eduardo Manostijeras' como una película de ciencia ficción, tal vez sí como de fantasía, aunque definitivamente es un cuento precioso sobre la soledad, la incomprensión, lo que pudo ser y no fue… Probablemente es también la obra maestra de Tim Burton, y seguro su cinta más delicada. El pobre Edward (Johnny Depp) vive recluido en una mansión tras la muerte de su padre-creador, y su única esperanza la descubre al conocer a Kim (Winona Ryder). Una historia sobre el poder del amor y de las fuerzas que intentan truncarlo.

Wall-E: el amor que salvó el mundo

Terminamos con una elección que quizá no esperabas, pero que para nosotros es inolvidable, y sin duda una de las mejores películas que nos ha dado Pixar. La recta inicial de 'Wall-E' es digna de la ciencia ficción más amarga y adulta (el pequeño robot recogebasura solo en el mundo), pero luego se despliega como una aventura incomparable de amor y humanidad. El romance entre Wall-E y Eva es algo irregular, lo reconocemos (y él al principio es un poco 'stalker'), pero nos enseñarán a superar las diferencias para conseguir un bien mayor: devolvernos al hogar.