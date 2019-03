La terrible confesión de Mike Saewitz o cómo ser adicto a las series acaba con tu vida

Su propia imagen les causa inquietud o disgusto, no se reconocen o sencillamente están mejor sin exponerse a ella. Evitan los espejos y las fotografías y si alguien les toma un retrato prefieren no saber nada de él. Para algunos es una decisión tan antigua que no recuerdan exactamente cuándo la tomaron, para otros se trata de una mala relación con el paso del tiempo. Hablamos con personas que no quieren volverse a ver.