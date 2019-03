Tenemos esta teoría: Netflix nunca pensó cancelar Sense8

Netflix ha obrado el milagro después de provocar el Apocalipsis: vuelve 'Sense8'. Hay muchas cosas mal en la forma en que la prensa y los espectadores hemos manejado la cancelación de la serie de las hermanas Wachowski, y una de ellas ha sido pensar en la plataforma online como la panacea catódica.

El disgusto de los seguidores es más que comprensible, y más hacia una compañía que se hizo famosa por rescatar ficciones canceladas, pero de ahí a dar por supuestas sus estrategias hay un paso. También está pasando ahora que Netflix ha decidido conceder a la producción un especial de dos horas; tal vez este regalo no haya sido resultado de la lucha de los fans apasionados, sino un movimiento pensado antes de fulminar la serie.

Esta reflexión tiene mucho de teorización, ya que las tácticas productivas y creativas de Netflix son un misterio (recordemos su secretismo con los datos de audiencia), pero la sucesión de las noticias que nos han llevado desde la cancelación a esta renovación última da para suspicacias.

¿Es probable que haya sido una pantomima para dar un toque de atención a los espectadores? ¿Una especie de "vamos a asustarles con el final de una serie importante para que se hagan a la idea de que estas cosas van a pasar más a menudo y metérnoslos después en el bolsillo de nuevo"? No es ninguna locura si tenemos en cuenta que Netflix está a las puertas de un nuevo momento comercial, y que en su etapa de madurez van a tener que mirar con lupa sus series.

Netflix necesita series más vistas y populares

La cancelación de 'Sense8' fue incomprensible desde el primer momento, ya que es uno de sus títulos con más culto y un bastión de su imagen de diversidad, y para Netflix todo es imagen. De hecho, en septiembre de 2016, la plataforma anunció que 'Bloodline', ficción de la que apenas hablaba nadie (aunque le dio algún premio en los Emmy), no viviría más allá de una tercera temporada, pero sus creadores tenían una entrega de margen para cerrarla.

¿Por qué no hacer lo mismo con la aclamada 'Sense8'? A pesar de lo cara que resulta, alrededor de 9 millones de dólares por episodio, una razón que comentó Ted Sarandos, portavoz y ejecutivo, el avance de las tramas permitía dar a la serie, como ha sucedido, un especial final más barato.

Para entender mejor los últimos movimientos de Netflix debemos recordar que, días antes de la triste noticia de 'Sense8', la compañía anunció el final de 'The Get Down', su serie más cara (también la más cara de la historia), y Reed Hastings, CEO, afirmó en una entrevista que cancelaban muy poco y que deberían arriesgar más.

No son palabras extrañas, ya que, en los últimos dos años, la plataforma ha abordado su expansión internacional (con imprevistos gastos en producción local, por ejemplo, en Europa) y también se enfrenta a una competencia mayor. Netflix necesita más títulos como 'Orange Is the New Black' o 'Stranger Things', sus caballos de batalla, los más vistos, y empezar a dar el tiro de gracia a ésos que son menos populares.

¿Por qué cancelar su ficción más aclamada?

Otra revelación que despertó fue nuestros recelos fue que, días después de que se supiera de la cancelación, las redes sociales de 'Sense8' publicaron un mensaje especial en el que daban las gracias a los fans por su apoyo, pero incidiendo en que no regresarían. ¿Era necesario poner en pie de guerra a los incondicionales de esa manera? Parece que el servicio de streaming quería dejar demasiada clara la cancelación.

No obstante, después de varias semanas de lógicas rabietas, de peticiones online, de mensajes de despedida, Lana Wachowski anunció el pasado día 29 de junio, precisamente en la semana de celebraciones del Orgullo LGTB, que la serie volvería para un especial de dos horas, y "nunca se sabe", puntualizó la creadora, dejando la puerta abierta.

En esa carta de regreso, Lana Wachowski apuntó algo esencial para los seguidores de la ficción, que esta concesión de desenlace era producto de su respaldo, que no hay nada imposible que no se pueda conseguir con perseverancia.

¿Hay algo más 'Sense8' que eso? Este retorno no va a reconciliar del todo a Netflix con su público, pero sí demuestra que puede ser una compañía compasiva. Si sus ejecutivos quieren, claro, como todas las cadenas.

Justo tres días antes de la renovación 'in extremis' de la serie de los 'sensates', se anunció la cancelación de 'Girlboss', una de las apuestas más discretas del videoclub online, pero que también tenía su audiencia.

¿Podemos hablar de una maniobra de distracción? Quizá nos hemos puesto muy conspiranoicos, pero es imposible no ver algo de verdad en la teoría de que Netflix nunca pensó fulminar 'Sense8', solo concienciarnos de que no hay serie insalvable.