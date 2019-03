Tecnopop subversivo y actitud punk: así es la banda sonora de Looser, la serie de Soy una Pringada

‘Looser’, así con dos oes, resume el concepto de la primera obra de ficción de esta autoproclamada antiyoutuber, en la que no hablará a la cámara pero en la que sí nos cuenta su vida, esta vez a medio camino entre la realidad y la fantasía.

Una perdedora con mucho éxito, pues, ya que de vivir en casa de sus padres y hacer vídeos desde su habitación en el País vasco, ha llegado a guionizar y dirigir una serie que girará alrededor de ella misma, su universo y obsesiones, repleto de referencias a los grandes iconos de los 80 y 90, y esas coletillas que la han hecho tan popular entre los jóvenes e incluso los que no lo son pero intentan parecerlo asimilando su argot.

Entre muchas otras actividades satélite a su canal de youtube, apariciones televisivas y pequeños papeles en el cine, como ‘La Llamada’, Esty le hace la competencia a Paquirrín como DJ, y se dedica a recorrer España pinchando en fiestas usando Spotify.

Afortunadamente, sus gustos son eclécticos y han permitido que un montón de bandas y creadores de distinto signo se arremolinen detrás del mismo telón de fantasía que define también el hilo musical de su serie. ¿Hay que ser un “cacho de mierda” (como llama a sus queridos suscriptores) para entrar en el aquelarre de tecnopop subversivo e infrapunk de ‘Looser’ o es escuchar en bucle a estos iconoclastas de lo anticomercial lo que te convierte en un perdedor sin remedio?

Sea como sea, su ecosistema de bandas de extrarradio que usan sintetizadores, guitarras y baterías programadas puede no tener que ver con su adorado Kurt Cobain, pero sirven para entrar en el mundo de Pringada, el nombre de su personaje en la serie.

Probablemente, si te gusta alguno de estos representantes de la escena underground actual, la serie esté hecha también un poco para ti. Por lo pronto, estarán sonando en la plataforma Flooxer en el proyecto apadrinado por los Javis que dejará espacio para algún que otro cameo de los mismos músicos.

Y es que Esty no solo ha seleccionado las canciones, sino que en muchos casos los mismos músicos podrían ser parte de la pandilla de freaks que protagonizan sus historias.

Quizá la colaboración más significativa haya sido la de El último Vecino, cuyo papel no solo se limita a musicar gran parte de los episodios, sino que han dado forma al tema principal, ‘Chica Nueva’, que no podrá escucharse hasta un par de días antes de la emisión. Soy Una Pringada conoció a El Último Vecino a través de la versión de La Zowi, ‘Mi chulo’, una conversión desde el trap al tecno pop más melódico.

La banda de Gerard Alegre aporta también ‘Nubes Grises’, ‘Antes de conocerme’ o ‘La entera mitad’. Desde Canadá Records surgieron en 2013 con una mezcla tecno-pop oscuro lo-fi con y ecos a los Smiths, La Mode, Golpes Bajos, e incluso El Último de la Fila y sus ondas de baja frecuencia mandan señales que incitan a la melancolía en la sala de baile y el postureo frívolo de mañaneo.

Y si recorremos el voluptuoso sendero del trap de La Zowi, podemos darnos de frente con el postregueton de Ms Nina, una de las primeras mujeres en cultivar el género en España. Empezó a despuntar con el tema ‘Chic pa ti, chic pa mí’ con la que demostró que el reguetón solo tiene connotaciones misóginas para los que consideran que mover el culo y perrear no puede ser parte de un feminismo autoconsciente.

Probablemente, conoces el tema por el famoso “claro que sí, guapi” que estuviste diciendo como el resto del rebaño durante la temporada que se puso de moda. Ms Nina también hará un cameo junto a Esty y aporta el tema ‘Tu Sicaria’. Aquí la tenemos en una actuación en uno de los hábitats naturales de la mayoría de los músicos que se pasean por ‘Looser’: la sala ocho y medio de Madrid.

Entre los que se asomarán físicamente a la serie, también está Chenta Tsai, que quizá os suene por su nombre artístico, el elocuente Putochinomaricón. El joven de origen chino, nació y creció en Madrid y es un paradigma vivo de la segunda generación de emigrantes y su retroalimentación con la cultura urbana de barrio, los niños de la crisis y el acervo multicultural consecuente tras la explosión de la visibilidad homosexual y transgénero.

Sus canciones de pop electrónico son mucho más melódicas y, hasta cierto punto, incluso tradicionales si las comparamos con otros habitantes de la serie. Sus letras ácidas y su sarcasmo hacen una pareja explosiva con Soy una pringada y recoge la postironía millenial de la era de Instagram. Su propio nombre deja ver su cínica actitud ante la homofobia y el racismo que padeció en sus carnes. En ‘Looser’ escucharemos su genial ‘Gente de mierda’. No podía estar mejor enchufada a la filosofía de Etsy.

¿Cansado de tanta electrónica? No te preocupes, Soy una pringada también tiene hueco para las guitarras, y, sin salirse de la esfera LGTB, tenemos también una aparición de Las Chillers, un grupo de versiones que igual te toca en directo una de Camela que otra de Rocío Jurado, Mónica Naranjo, Gala o Laura Pausini. Cinco chicas y un chico haciendo “Punkbakalao Antipostureo Postmoderno”, como describen en sus redes, con el que lo único que pretenden es pasarlo bien y montarla en cada concierto, que no es poco.

Dentro de este espectro más caótico y guitarroso, parece que encontramos irrigaciones más profundas ante la actitud ante la vida de Esty. ¿Es que hay algo más punk que una joven sin ningún tipo de experiencia en el cine dirigiendo y guionizando una serie sobre ella misma?

Por ello, grupos como la Sexpeares tienen la esencia ruidosa, disonante y oscura que hace de contrapeso al petardeo de sintetizador y botoncito de algunos de los anteriores. Entre los temas que aparecen de estas herederas de Las Vulpes intoxicadas de Nirvana de ‘Territorial Pissings’ escucharemos ‘Parásitos’, ‘Suicidas’ o la muy acorde a los postulados vitales de la youtuber, ‘Qué asco de gente’.

Por último, pero no menos importante, si has visto ya el tráiler de la serie, puede que hayas escuchado fragmentos de frases como “Hoy te he vuelto a ver/Y he vuelto a sentir/Que soy una mierda/ Y me quiero morir” que también tiene un indiscutible gen Soy una pringada. Te preguntarás de quien es el temazo que suena y lo echarás en falta en la serie.

Se trata de ‘A Veces Sí A Veces No’, del grupo de punk pop de Ponferrada Juniper Moon, que sonaba por los bares y salas de conciertos alá por el 2003, en plena explosión del subgénero. Pero aunque ya haya llovido, sus melodías y guitarras energéticas siguen sonando perfectas para acompañar la actitud de Esty Quesada y su pandilla de inadaptados.