¿El sustituto de Woody Allen es otro pervertido?

La masturbación es una de sus religiones, y lo ha contado y escenificado siempre que ha podido. Pero en 2015 surgió un una acusación sobre algo que ya se rumoreaba, sobre su gusto por masturbarse frente a desconocidas. Apareció en varios sites el testimonio de dos chicas que aseguraban haber sido perseguidas por Louie CK en un hotel de Aspen, durante un festival de cómicos, le acusan de haber sido encerradas en la habitación de CK y de haber sido obligadas a mirar mientras él se masturbaba.

Esta historia tal vez nos sorprendería, si Louie no llevara 20 años haciendo gala de masturbador cada vez que ha tenido oportunidad. Me recuerda a Woody Allen. 'Manhattan' trataba de sobre un madurito que se ligaba a una chica de 17 años, y así sea: se ligó a su hija adoptada de 17 años, se casó con ella, y la peli fue un éxito. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero la similitud entre Allen y CK a veces es muy llamativa.

Woody Allen llegó a ser un semi-dios durante varias décadas y ahora sus películas dan pena. Por eso, desde hace tiempo se le busca sustituto y a todo aquel que parece despuntar rodando en Nueva York, con toques de hilaridad ácida mezclada con jazz, se le pone la placa de “El nuevo Woody”, y si encima rueda en blanco y negro y se lleva gafas de pasta ya ni te cuento. Le pasó a Lena Dunham con 'Girls' y le pasa al cómico Louis CK.

Louis CK tiene 50 años, ya no es un chaval. Su auténtica profesión es la de cómico de garito (así empezó Woody Allen, pero lo dejó a los treinta y pocos años para dirigir pelis). CK empezó coqueteando con el cine en 1998 con 'Tomorrow Night'. También tenía treinta y pocos años, pero a diferencia de Woody, su peli fue catalogada por Variety como 'Lamentable'. Un fiasco total.

Mientras que Woody Allen estrenó en 2006 la que se considera como su última obra maestra, 'Match Point', Louis CK tuvo luz verde ese mismo año para rodar su propia sitcom para HBO, 'Lucky Louie', una comedia auto-biográfica protagonizada por él mismo. La nueva serie de CK sólo aguantó una temporada y es recordada, también, como un fracaso estrepitoso.

Pero después de una carrera brillante como cómico, la cadena FX le dio su segunda oportunidad en 2010 para producir (otra vez) una serie sobre él mismo. ¿A la tercera va la vencida? Hoy no entenderíamos cierto tipo de ficción sin referirnos a lo que salió de ahí. CK hizo historia, 12 años después de su “lamentable” primera película consiguió que su nueva serie “Louie” fue la serie del momento, un fenómeno internacional (no de masas). Su nombre debería pasar a la historia junto a otros grandes de la tele, por darle un empujón a “lo que se supone que es la tele”, igual que hizo en su momento David Lynch con Twin Peaks.

Woody Allen dice que se siente más reconocido en Europa que en Estados Unidos. Algo parecido le ocurre a Louis CK, su éxito sería menos rentable si sólo pudiera que vender su serie a los americanos gafapasta. El fenómeno de CK se entiende cuando puedes venderle tu producto a todo el mundo. España fue uno de los destinos donde mejor funcionó 'Louie', no para todos los públicos, pero sí para los públicos raritos. Así, Canal+ tuvo la valentía de programar su serie todos los días a las 21:00, acercando el fenómeno CK al mainstream nacional gafapasta.

En plena fiebre de CKmania, en 2013 Louis CK es elegido por Woody Allen para hacer un papel en una peli en una de sus películas, 'Blue Jasmine'. El tipo está hasta en la sopa (de los que consumimos ese tipo de sopas…). En 2014 todo el mundo quería rodar series como 'Louie', pero a casi nadie se le permitía. Y menos en España. Hacerlo como CK implicaba hacer chistes sobre racismo, sexismo, pedofilia y homosexualidad, y hacerlo de forma totalmente descarnada y brutal, pero a la vez consiguiendo un equilibrio humano que convertía la risa en crítica, y por tanto, en reflexión. Con ese referente surgió en España “El fin de la comedia” de Ignatius Farray.

'Louie' la escribía, producía, dirigía y editaba Louis CK, casi todo lo hacía él. En parte porque se vio obligado. Cuando el directivo de la FX le dijo cuánto podría gastarse en su serie, Louis pensó que se refería al precio por capítulo, pero el directivo le avisó: esto es lo que debe costar TODA la temporada (los 12 capítulos), serás pobre, pero serás libre.

En 2017, las películas de Woody Allen ya ni se esperan. Él las rueda y se logran estrenar mundialmente, pero ya a nadie le importa, ha dejado de ser una cita anual ineludible. Allen rodó incluso una serie para Amazon que nadie confiesa haber visto porque su popularidad ha caído en picado y se ha estrellado de forma muy lamentable. Nadie le importa pero todo lo que sube, baja. Ahora Louis CK es el Rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, especialmente cuando se salta intermediarios y cuando pasa por encima de la opinión de los despachos y los críticos.

CK quería probar a hacer un monólogo de stand-up libre, sin garitos y sin cadenas, grabarse hablado y venderlo en internet por 1 dólar (es un precio casi simbólico ¿no?). En un mes había conseguido un millón de descargas. Sí, el invento le salió muy bien. Un millón de dólares no es una ganancia simbólica.

Después de cinco años de éxito con 'Louie', la sexta temporada parecía no llegar nunca. CK se sentía cansado, y no le apetecía seguir, así que decidió cortar con la cadena y rodar por libre otra serie, “Horace and Pete”. Poniendo su propia pasta y de nuevo protagonizando, escribiendo y editando. La nueva serie sólo pudo verse por internet, en su site, ni siquiera en Netflix o plataformas así… fue un éxito rotundo. Se considera una delicatessen de la televisión contemporánea.

Esta semana se ha estrenado en el Festival de Toronto la nueva película de CK, casi 20 años después de su primer fiasco, ahora Louis se planta con un largometraje autoproducido, gracias a las ganancias obtenidas por 'Horace and Pete'.

'I love you, Daddy', es una historia de humor ácido sobre con un guionista de televisión que busca el éxito, y una chica rubia (Chloe Moretz) de 17 años que se enamora de un hombre mayor. Esta sinopsis sería (casi) idéntica a 'Manhattan' (1979), incluso en su uso del blanco y negro, ser rodada en 35 mm, ambientada en Nueva York y con el director como protagonista llevando gafas negras de pasta. La sombra de Woody Allen de nuevo planea sobre el horizonte de Louie CK.

La historia no es del todo igual. En este caso el hombre maduro del que se enamora la adolescente no tiene los 45 años que tenía Allen en Manhattan, sino 68 (interpretado por John Malkovich), y el triángulo amoroso que se forma no es tanto el de un hipocondríaco, su novia adolescente y la amante de su mejor amigo, sino que Louie encarna a un padre que debe elegir si prohibir a su hija que viva una historia de amor con un anciano, o dar su visto bueno y conseguir que ese tipo le ayude a prosperar.

Pero las críticas no parecen ir por el camino de 'Manhattan'. Tal vez asistimos a ver como todo lo que sube debe bajar. La nueva película de CK es catalogada por los críticos de innecesariamente larga (123 minutos, frente a los 96 de Allen), de tener una segunda mitad poco creíble y aburrida, y de parecer un collage de escenas que podrían pertenecer a Louie.

Pero, también hay una crítica moral que Allen no tuvo en 1979. Los rumores de que CK ha podido abusar sexualmente de mujeres, obligándolas a presenciar su masturbación podría haber trastocado las críticas, que más allá de temas formales han definido la película como “repugnante”. Mal presagio, pero precisamente Louis CK se caracteriza por brillar cuando llega directamente a nuestros ojos, cuando se salta los intermediarios. Lo que digan las cadenas o los críticos es lo de menos. En 2018 podremos saber si CK sube o baja.