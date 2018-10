Superhéroes no recomendados para menores de 18 años

10- ‘El vengador tóxico’ (1984)

Es imposible empezar un listado de superhéroes para adultos sin mencionar a la figura estandarte de la casa del cine cutre por excelencia. La Troma films nos mostró que caerse en un bidón de desperdicios radioactivos no tiene porque ser necesariamente malo. Pese a transformarte en un ser deforme y con mal olor, puedes tener novia (ciega), follar con ella, conseguir superfuerza con la que desmembrar a tus enemigos y hacer justicia metiendo las manos de los ladrones en la freidora del Taco Bell. El vengador de la fregona se convirtió en icono, generó tres secuelas, cómics e incluso una serie de dibujos animados para niños que se llegó a emitir en canales autonómicos en España.

9-Darkman (1990)

¿Un superhéroe en manos del director de Posesión infernal? Sí claro, Spiderman, ¿no? ¡Tampoco fue para tanto! Bien, unos diez antes de reiniciar la fiebre por los superhéroes, Raimi dirigió está oscura versión de un cómic en movimiento. Se ajustaba mucho más a sus virtudes como director, y además había mad doctors, caras desfiguradas, gente que moría sangrando, y un héroe grotesco y torturado más propio de una película de la Universal. Aquí es donde Liam Nesson comenzó a encasillarse como vigilante vengativo sin aún sospecharlo.

8- Mutronics (1991)

Guyver, su título original, despistaba menos sobre las intenciones de esta producción del infame Brian Yuzna: Mezclar el mundo de la nueva carne con los superhéroes Marvel reinterpretando el mundo sentai bajo una perspectiva más occidental y para adultos. El artífice principal, Screaming Mad George (el mejor nombre artístico del mundo) era un genio de los efectos prostéticos por lo que su visión del cómic en el que se basa esta llena de enemigos mutantes con maquillajes increíbles.Tras uno de ellos un mutado Luke Skywalker, es decir, el pobre Mark Hamill, relegado a series B tan locas y desconocidas como ésta. La secuela es bastante superior.

7- Spawn (1997)

Una de las peores adaptaciones de un cómic a la pantalla. La oscura creación de Todd McFarlane conoció una decente versión animada que mantenía sus elementos góticos y de terror pero no tuvo la misma suerte en su versión de acción real. El exceso de cgi y una excesiva compresión de mucho en poco tiempo, la hacen un Frankenstein de poca coherencia. A pesar de todo, en su versión del director incluye más sangre y planos del protagonista desfigurado por el fuego. Las bromas del payaso Violator, definitivamente, no eran para niños. Spawn está dentro de la familia de El Cuervo y otros héroes oscuros como Faust, de quien copia sin pudor el conflicto del protagonista, un pacto con el mismísimo Satán.

6- Blade (1998)

Blade es superhéroe cazavampiros que se enfrentaba a Drácula en la serie regular sobre el personaje de la casa de Stan Lee. Cómo todavía no había crepúsculos ni Diarios en la tv, en toda ficción sobre vampiros se esperaba un elemento sin el que, ni el monstruo, ni el cine sobre el mito, pueden funcionar: La sangre. Blade era puro Marvel pero hacía válido el híbrido de cine de acción con el de terror sin cortarse en mostrar miembros mutilados y criaturas de la noche desintegrándose con todo detalle. La segunda parte, con Gullermo del Toro al frente, hacía más hincapié en dichos elementos.

5- Punisher 2: Zona de Guerra (2009)

Esta poco vista secuela de la floja versión para el cine de 2004 es lo más parecido que ha tenido el violento justiciero de Marvel a su fuente original. Estrenada directamente en el mercado de video, no tuvo problemas ni censuras para subir el tono. En esta versión, el Castigador es una mezcla de Travis Bickle y Rambo. Los métodos bárbaros de Castle se recrean con gore muy salvaje. Puñetazos y disparos que destrozan caras, villanos hechos trizas en trituradoras, cientos de tacos y un malo malísimo que parece salido de la matanza de Texas

4- The Haunted World of El Superbeasto (2009)

La incursion de Rob Zombie en el mundo de la animación no podía ser más irreverente. El roquero americano, un hillbilly del infierno metido a director consigue meter todas sus obsesiones en una hora y cuarto llenas de sangre, mal gusto, sexo gratuito, y violencia tipo rasca y pica donde no pasa un minuto sin que algún personaje diga alguna barbaridad. El superbeasto es un héroe basado en los luchadores mexicanos El santo y Blue demon que lucha contra zombies nazis y el mismísimo Doctor Satán en un homenaje a la subversión de la versión animada de El gato Fritz

3- Watchmen (2009)

Zack Snyder quiso ajustarse tanto a las viñetas originales del cómic de Alan Moore que más que una película, Watchmen es una sucesión de videoclips; estéticamente cuidados al milímetro, pero muy poco conexionados entre sí. El material adulto del que parte fue recreado con algo de sexo y violencia extra. Snyder aún tenía delirios Tarantinescos y lo trataba de demostrar con mucha sangre y tacos, para dejar claro que Watchmen es una obra muy madura y muy para adultos . Nos podría haber ahorrado sus habituales y burdos subtextos sexuales como la metáfora de la eyaculación entre dos personajes con la propulsión de combustible de su nave.

2- Super (2010)

Kick-ass (2010), del mismo año, causó polémica por su uso de la violencia gratuita, si James Gunn hubiera sido el James Gunn de Guardianes de la galaxia, hace seis años, la habría liado bastante parda. Muchísimo más violenta y salvaje que la obra de Millar, es, además, muchísimo mejor. ¿Cómo no amar a Rainn Wilson como loser perturbado que se cree un superhéroe? Se le ha criticado que fuera una copia de la idea de partida de Kick-ass, pero es que no es nada, que raro, que no estuviera hecho antes, si no, echad un ojo a Finalmente héroe (1980) con John Ritter.

1-Dredd (2012)

La segunda adaptación al cine del personaje de 2000 A.D. Dredd es un juez del futuro, en una sociedad distópica ultraviolenta dónde los policías tienen poderes judiciales para determinar si un delincuente es culpable o no y ejecutar la sentencia es trabajo de campo. Un antídoto contra la burocracia que en esta aventura se enfrentaba a una temible traficante de droga en un solo edificio en una trama que recordaba a The Raid y Robocop 2. A diferencia de la versión con Stallone, aquí la sangre salpica en time lapses a lo Matrix y se puede uno deleitar viendo cabezas reventando a cámara lenta.