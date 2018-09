Soldados contra monstruos de goma en la selva: las copias de videoclub de 'Predator'

Llegan sin avisar (1980)

Espera, esta película se estrenó 6 años antes de la ‘Predator’ original. Por lo tanto, no es en realidad una copia ¿Verdad? No, claro que no, la rumorología, sin embargo, indica que fue la mítica película del monstruo cazahumanos la que copió a esta. Efectivamente, la trama de ambas es muy similar, con la idea de que un alienígena se acerca a la tierra para cazar por deporte. La presencia de gadgets como armas, en este caso una especie de vaginas dentatas voladoras, y detalles del argumento muy concretos avalan la teoría, pero lo curioso es que el actor que está dentro del traje del monstruo en las dos películas, ¡Es el mismo!

Robowar (1988)

La respuesta italiana a ‘Depredador’ mostraba qué pasa si mezclas aquella con ‘Robocop’. Si hurgamos en los créditos encontramos el nombre Claudio Fragrasso en el reparto que, aunque aquí no se dedique a rodar, es el responsable de la joya psicotrónica ‘Troll 2’. Por ello, es de esperar que la dignidad cinematográfica quede al margen cuando tenemos la película de McTiernan copiada escena a escena. La diferencia es que aquí el antagonista es un ciborg con visión torpísima que se puede hacer invisible, como el Predator. Lo típico, una jungla sudamericana genérica con machotes armados muertos uno a uno por un robot al que se le nota demasiado que es un tipo con casco de motorista.

Bangis (1996)

No todo en los 90 era grunge comedias románticas indie y Tarantino. Puede que algún que otro afortunado se encontrara con ‘Bangis’ en algún rincón recóndito o un catálogo internacional. No tuvo promoción, no aparecía en el Fotogramas ni probablemente la pudieras encontrar en tu videoclub. Quien la viera se daría cuenta pronto de que estaba ante la versión filipina de ‘Depredator’. Hay algunas, como ‘Robowar’ que se dignaban en camuflar un poquito la imitación, pero esta se dedica a calcar momentos icónicos de la original con un monstruo algo distinto y escenas de acción descacharrantes. Tiene 17 votos en imdb.

ADN (1997)

‘ADN’ comienza como cualquier directo a VHS de acción de los 90, con aventuras al estilo Indiana Jones en tumbas perdidas en algún lugar de Borneo. Pero la trama introduce el tema del error genético, un científico loco y la ingeniería de los cromosomas como excusa para crear una versión de ‘Alien el octavo pasajero’ que trata de alejarse de la película de Ridley Scott acercándose a la de McTiernan. La criatura es mejor que la media de las que estamos viendo pero no hace nada que no descubrieran sus primos espaciales habituados a esconderse en oscuros corredores y junglas, y no hace mal su trabajo de copiar, puesto que incluso incorpora elementos de la pieza de terror genético clásica de los 90, ‘Parque Jurásico’.

Star Hunter (1995)

Esta imitación vuelve a las raíces del cine con humanos siendo cazados por deporte de ‘El malvado Zaroff’ (1932) bajo un ángulo de ciencia ficción. En parte es lo que había hecho ‘Depredador’, un cazador intergaláctico en la jungla sudamericana, pero ‘Star Hunter’ le da la vuelta llevándolo a un barrio pobre de extrarradio, con protagonistas adolescentes de secundaria. Es más fiel a la historia de la película clásica, e incluso tiene un cuarto lleno de cabezas humanas como trofeos al igual que el Conde Zaroff en aquella. En vez de los perros de Zaroff tiene robots, en un detalle que también toman las secuelas ‘Predators’ y ‘Predator’. Lo más curioso es que la pinta del extraterrestre está reciclada de la película de acción real de ‘Masters del Universo’.

Interceptor force (1999)

Una nueva entrega de videoclub con un equipo asesinado uno por uno por un cazador alienígena invisible. Casi mejor que hubiera seguido en otros espectros de luz visible toda la película, puesto que cuando le llegamos a ver, los efectos visuales parecen sacado de un juego de Nintendo 64. Como los perpetradores del enema fílmico también eran conscientes de que parecía un videojuego no tardan en incorporar la original habilidad de que el bicho tome la forma de los camaradas caídos durante la mayor parte de su tiempo de pantalla. Hay peleas, Ninjas y algún detalle de acción reseñable, pero ni Brad Douriff ni alguna que otra cara conocida la salva del abismo de la serie z perdida para siempre.

Wolverine Vs Predator (2013)

Fuera del ámbito del videoclub, entre las decenas de cómics y material de universo expandido de ‘Predator’ se esconden algunas joyas rodadas por fans. ‘Wolverine vs Predator’ fue realizada para para la web serie ‘Machinima Super Power Beat Down’ que tiene batallas con personajes de películas famosas. Han hecho ‘Batman vs Darth Vader’ o ‘Superman vs Thor’ entre otros. Se caracterizan por sus valores de producción bastante competentes y responden a hacer sueños nerd hechos realidad. En este caso el personaje de Marvel y el Depredador se zumban de lo lindo en las selvas de Colombia y dejan detalles que cualquier fan hubiera querido ver en las películas, como el traje amarillo de Lobezno y sus colmillos. Un detalle curioso es que el Predator está interpretado por Jamie Hall, sobrino de Kevin Peter Hall, el extraterrestre de las películas originales y también, como vimos, el tipo dentro del traje de la primera película de la lista.