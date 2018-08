Siete películas donde aparecen tiburones gigantes, mostrencos y voraces

El reinado de los tiburones gigantes no empieza con ‘Megalodón’

El reinado de los tiburones gigantes no empieza con ‘Megalodón’, pero probablemente sea la película sobre tiburones anormalmente grandes mejor realizada hasta la fecha. Por ello, aunque hay una buena cantidad de buenos filmes de escualos en la historia del cine, vamos por la cantidad y no por la calidad. Analizamos siete largometrajes sobre tiburones excepcionalmente mostrencos y voraces. No importan los efectos especiales, no importa el racord o la continuidad entre toma y toma. Queremos tiburones asesinos y de tamaños irreales.