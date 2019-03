Siete cosas que deberías saber sobre ‘The Room’, la peor película de la historia

1. TRATA SOBRE UN TRIÁNGULO AMOROSO…. Y MUCHO MÁS

Según su sinopsis, ‘The Room’, estrenada en 2003, es un thriller erótico biográfico que cuenta la historia de Johnny, un tipo especial, un buenazo sin límites, que vive feliz con su novia Lisa y con un grupo de amigos de los de verdad: su vecino Denny, huérfano al que quisieran adoptar y que tiene una extraña manía en intentar meterse con ellos en su cama; Mark, su mejor amigo; y la madre de Lisa, que quiere que su hija se case por dinero y que sufre un cáncer de mama al que da la misma importancia como no tener suelto para tabaco. Su enfermedad no vuelve a mencionarse de nuevo a lo largo del film. Además, dado que a Tommy Wiseau le fascinan los vampiros, el guión de la película incluía inicialmente una escena en la que se revelaba que Johnny era en realidad una de estas criaturas.

2. IBA A SER UNA OBRA DE TEATRO

En un principio, Tommy Wiseau concibió y escribió ‘The Room’ como una obra de teatro. Eso explica que, más tarde, Wiseau insistiera en que cada actor de la película contara con un sustituto, algo nada frecuente en el mundo del cine. Tommy Wiseau todavía sigue amenazando con llevar ‘The Room’ a Broadway.

3. RODARLA COSTÓ MÁS QUE ‘BOYHOOD’ O ‘LOST IN TRANSLATION’

Puede que ‘The Room’ tenga una factura bastante cutre, pero contó con un presupuesto superior a algunas de las películas más premiadas de los últimos años. Así, mientras que ‘Boyhood’, nominada al Oscar a la mejor película en 2015, necesitó 4 millones de dólares para su producción, y ‘Moonlight’, la ganadora del año pasado, solamente 1 y medio, ’The Room’ costó 6 millones, recuperando solamente cerca de mil quinientos dólares. La mayor parte del presupuesto, se empleó en construir decorados para grabar escenas que fácilmente podrían haberse rodado en localizaciones reales.

4. ESTÁ FINANCIADA CON LA VENTA DE CHAQUETAS DE CUERO COREANAS

De dónde sacó Tommy Wiseau 4 millones para rodar una película independiente continúa siendo un verdadero misterio. La prensa lleva preguntándoselo años, pero él nunca termina de aclararlo e insiste siempre en que financió completamente ‘The Room’ por medio de la importación a Estados Unidos de cazadoras de cuero coreanas. En efecto, entrando en la web de Tommy Wiseau encontramos una tienda de ropa en la que se venden camisetas, calzoncillos y cazadoras que rondas los 20 dólares de precio. Según algunos, una forma de lavar dinero.

5. SE ANUNCIÓ CON UNA SOLA VALLA PUBLICITARIA EN LOS ÁNGELES

También se encargó Wiseau de financiar con sus propios medios la promoción de la película, para lo cual alquiló una valla publicitaria en Los Angeles a 5 mil dólares al mes, durante cinco años. En la valla, aparece la cara de Tommy Wiseau, quien se acabó gastando 300 mil dólares. Sorprendentemente, la artimaña funcionó y ‘The Room’ terminó convirtiéndose en una película de culto y atrayendo la atención de famosos como los actores de la serie ‘Arrested Development’… o James Franco, responsable del biopic sobre el director que le ha puesto de moda en todo el mundo. Tampoco en este caso quiso Wiseau revelar de donde sacó el dinero.

6. SU DIRECTOR CREE QUE DISMINUYÓ EL ÍNDICE DE CRIMINALIDAD DE EE UU

En una entrevista en Gawker, Tommy Wiseau declaró que los pases nocturnos de ‘The Room’ habían contribuido a mejorar la seguridad de Estados Unidos: “Poner The Room a medianoche eliminó el crimen en America. Mira cuánta gente joven va por la calle, ya sabes, caminando por la calle, sin nada que hacer, ve The Room y se divierte. Asumamos que no ves The Room, que no tienes The Room, y entonces vas por la calle, coges una piedra, y por accidente golpeas a alguien, ¿sabes Entonces te arrestan, vas a la cárcel, y tal. En lugar de eso, ves ‘The Room’. ¿Entiendes lo que quiero decir?”.

7. CUENTA SU PROPIA TIENDA DE REGALOS

La web oficial de ‘The Room’ incluye una tienda de merchandising de la película, en el que se pueden comprar desde packs de calzoncillos diseñados por Tommy Wiseau a relojes con lemas salidos de la película como “You’re tearing me apart Lisa”. Quién sabe si con las ganancias financiará una nueva superproducción como ‘The Room’.