Remakes, secuelas y surrealismo albaceteño: 'Tiempo Después' es el 'Amanece, que no es poco' del siglo XXI

El año que viene se celebra el 30 Aniversario de 'Amanece, que no es poco', esto quiere decir que vamos a tener Cuerda para rato. Más allá de este chiste facilón, decir que el estreno de 'Tiempo Después' está previsto para el 28 de Diciembre, no se me ocurre mejor fecha para esta película, una fecha que no sólo no solapará, sino que complementará una efeméride que los 'Amanecistas' están esperando como agua de mayo.

Para mí uno de los grandes errores del regreso de José Luis Cuerda al humor surrealista rural o surruralismo albaceteño es creer que 'Tiempo Después' es una secuela, remake, etcétera, de 'Amanece, que no es poco'. La nueva película de Cuerda es algo así como la sucesora espiritual de su antecesora, solo que esta “transcurre en el año 9177, mil años arriba, mil años abajo –que tampoco hay que pillarse los dedos con estas minucias-“. La población vive dividida en dos partes: las Élites, que viven en un edificio similar a Torres Blancas, y los Desheredados, que viven en el bosque.

Este es el misterioso y sugerente arranque de la que, para muchos podría ser el cierre, no de una bilogía, sino de una tetralogía formada por las dos ya nombradas, por 'Así en el cielo como en la tierra' y por 'Total', película, o mejor dicho, mediometraje del que soy fan, y pistoletazo de salida del universo surruralista Cuerdiano. Lo curioso es que conozco a un montón de supuestos fans incondicionales de Cuerda que nunca habían oído hablar de 'Total'.

En 'Total' ya está todo lo que veríamos tiempo después en las 3 siguientes y toda la posterior influencia en el grupo Chanante. Yo también soy de Albacete, así que es posible que este artículo sufra de empacho localista. De hecho, y como era de esperar, el maestro ha querido que sus alumnos estén en este film, y algunos de ellos como Areces, Cimas y Reyes tienen sus correspondientes papeles. Al igual que otros nombres consagrados de la comedia como Berto o Buenafuente, que desde El Terrat han colaborado en la producción. O estrellas del cine o la TV como Blanca Suárez o Arturo Valls, quien también es productor.

Todos ellos, junto a otros productores como Félix Tusell y grupos como Atresmedia Cine, han hecho un encomiable esfuerzo para que uno de los iconos de nuestra cinematografía vuelva a ponerse tras las cámaras, gritar ¡Acción!, y poder así perpetuar uno de los legados más singulares e irrepetibles de nuestro cine. A Cuerda, a quien tuve el inmenso placer de conocer hace poco, todo esto le debe de hacer mucha gracia, sobre todo teniendo en cuenta que cuando se estrenó 'Amanece, que no es poco' nadie le hizo ni caso, ni público ni crítica. Y sin embargo, por poner sólo un ejemplo, según una reciente encuesta llevada a cabo por la Seminci, esta fue elegida como la película española más importante de los últimos 60 años.

'Tiempo después' no es 'Amanece, que no es poco'. Tampoco Cuerda tiene 40 sino 70. El resultado es quizá más melancólico y pausado pero también más sabio y lúcido. Las dosis de incomodidad moral e incorrección política siempre estuvieron y siempre estarán. Y por supuesto, su más que reconocible e irremplazable firma está presente en cada uno de sus planos y en cada una de sus frases. Porque sus frases trascienden el cine, sus frases están en la calle, las escucho cada semana.

Ayer, sin ir más lejos, un amigo mío le dijo a un amigo suyo: “en la casa rural estamos justos de espacio, así que vamos a tener que compartir cama”. A lo que el otro le respondió: “supongo que me respetarás”. Mi amigo le increpó: “pero qué estás diciendo”. Y el otro aseveró: “déjate, déjate, que un hombre en el cama siempre es un hombre en la cama”.