¿Por qué no te sorprende que se sexualice a una niña de 13 años?

La intérprete femenina de 'Stranger Things', ha ocupado dobles páginas en diversos medios de todo el mundo con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie. Y probablemente más que sus compañeros de reparto masculinos.

Millie ha sido convertida a lo largo de este año de espera del nuevo lanzamiento en un icono de la moda, e incluso de sexualidad. Ya en verano, la revista W Magazine incluía a la Millie en una lista con actores veteranos bajo el título: “¿Por qué es la televisión más sexy que nunca?”, aunque posteriormente se conoció que sexy se refería a un adjetivo no por su sexualidad, sino por su glamour o atractivo artístico.

II.

Desde la ventana de mi cocina suelen llegar las conversaciones de los adolescentes que se sientan a echar el rato en los bancos de la plaza, alejados de la mirada de sus padres.

- Hay algunas que se maquillan tanto que si le pegas una almohada a la cara se queda su retrato.

- Jajajaja.

- ¿Y has visto cómo se maquillan algunas de 11 o 12 años? Cada vez son más putas antes.

Me asomo y al chico que alcanzo a ver, y que sigue hablando, puedo echarle unos 17. ¿18? No se me da demasiado bien calcular la edad, pero son chavales de instituto. Son dos, y solo una vez en toda la conversación he escuchado la voz de una chica.

“Cada vez son más putas antes”. Me pregunto si ese chaval se ha planteado que está hablando de una niña. 11 o 12 años.

III.

En las imágenes que ocupa Millie que se extienden en las dobles páginas de las revistas de moda “femeninas” se reconoce poco a una niña de su edad. Me enteré de este hype sobre la basta cosificación de la actriz por Twitter.

Y las reacciones estaban claras: todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Pero creo que tengo a mi universo burbuja muy bien entrenado, y cuando una se encuentra algo así piensa que es inevitable que se condene, que se cuestione una decisión editorial.

Y si se condena tan ampliamente ¿cómo llega a construirse esa imagen de una niña adulta? ¿Quién normaliza que se la cargue de cosméticos, maquillando su edad?

“Cada vez son más putas antes”, con 11 o 12 años. Mi burbuja explota desde la ventana. ¿Y si este fuese un discurso extendido entre la población?

Al menos, es muy probable que sea uno de los relatos con los que la sociedad justificará este tipo de conductas. El mismo que culpabiliza a las víctimas en los casos de violación. O en los casos de violencia de género.

Buscar a los responsables para que la culpa se escurra de nosotros. “¿Qué hacen sus padres?” o “¿En qué pensaba el medio?”, llegué a leer varias veces en Twitter. Y ambas partes tienen responsabilidad. Pero no solo. No debemos olvidar que vivimos en un sistema-mundo en el que a las mujeres se las convierten en objeto, en el que se trabaja por controlar su sexualidad. Y cada vez ocurre más temprano.

El capitalismo tiene un papel muy concreto para mujer. Por un lado se ha sustentado en el trabajo doméstico históricamente feminizado, y también ha usado a las mujeres en la reproducción de mano de obra del sistema.

Por otro, su cuerpo se ha mercantilizado y sirve como producto en la economía mundial. En esa lógica, es de esperar que cada vez las niñas sean mujeres antes.

“Cada vez son más putas antes” justifica el que ‘si te ven por la calle y abusan de ti, tú te lo has buscado’. Y en este caso, se atisba, no demasiado lejos, la pederastía. Con figuras públicas como Millie, se les enseña a las niñas un modelo femenino a seguir, mientras se las culpabiliza si se las trata como objetos.

Pero Millie es un caso mediático. ¿Qué ocurre con las Millies anónimas? ¿Con esas que “cada vez son más putas antes”?