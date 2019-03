¿Qué son los twinks y por qué ahora están por todos lados?

Han conquistado tu vida por completo. De repente están en todos los lados. Cantan las canciones de moda y están en tus películas y en tus series preferidas. Aparecen en tu 'timeline' de Twitter y son los 'influencers' que te lo venden todo en Instagram. Dominan las pasarelas de la moda y son imagen de las marcas que acabarás comprando.

Puede que no sepas que incluso tienen un nombre, pero nosotros te lo contamos: son los 'twinks', y han emprendido la dominación definitiva del mundo, aunque no es la primera vez (ni será la última) que lo intentan. También puede que ni siquiera te llamaran la atención hace un tiempo, pero es que son un gusto adquirido. ¿Qué a qué demonios nos referimos? Son esos jóvenes, con aspecto casi adolescente, que se disputan el trono actual por el hombre más deseado del planeta.

Timothée Chalamet, protagonista de 'Call Me By Your Name', y Tom Holland, el último Spider-Man. Troye Sivan y Shawn Mendes, dos cantantes muy diferentes que mueven cultos de fans. Lucky Blue Smith, el 'top model' más disputado de los últimos años, y Cameron Dallas, el 'instagramer' definitivo. Dylan Minnette y Brandon Flynn, de 'Por trece razones', a los que se puede sumar Nick Robinson, del próximo fenómeno LGTB, 'Con amor, Simon', y los chicos de la serie noruega 'Skam'.

¿A que te suenan más de lo que pensabas? Es probable que los 'twinks' te recuerden a tu primo el pequeño, pero también que te hayan empezado a hacer tilín desde que son omnipresentes. Reconocemos, eso sí, que en esto hay mucho de moda; después del empotrador de barbas pobladas, la Revolución barbilampiña promete dar mucha guerra.

Toman el término del porno gay, y hay dos teorías para el origen de la palabra

Vale, echamos el freno, que es demasiada información de golpe. ¿Qué son exactamente los 'twinks'? Podemos referirnos a ello como un ideal de belleza masculino encarnado por chicos jóvenes de aspecto aniñado (su apariencia es la de los últimos años de la adolescencia o el comienzo de los veinte) sin apenas vello corporal o facial, de cuerpo esbelto y ligeramente fibrado.

Los 'twinks' toman el término del porno gay, y existen dos teorías para el origen de la palabra. Hay quien afirma que nació en la década de los 60 como una derivación de la jerga británica 'twank', prostitutos para hombres dominantes, y quien opina que realmente procede de Twinkie, un bollo relleno de crema (algo así como la Pantera rosa que merendábamos de niños) muy popular en Estados Unidos.

Ahora todo cobra sentido, ¿verdad? Pues no estamos descubriendo nada nuevo; ya has estado enamorado de ellos en más de una ocasión.

Pero, ¿a qué se debe este nuevo intento de conquista del planeta? Si tenemos que hablar de un 'twink' que está triunfando ahora es Timothée Chalamet. Es el protagonista de la película gay más aclamada de los últimos años, 'Call Me By Your Name', y ha desatado tantas pasiones como su colega de reparto, un icono sexual al uso, más maduro, Armie Hammer.

Pero no es su único exponente, podríamos mencionar mil factores: la resaca de One Direction, fenómeno de comienzos de la década; el 'boom' en 2015 de los Magcon (Shawn Mendes y Cameron Dallas, entre ellos), un grupo de 'instagrames'/'viners'/modelos/cantantes/lo que sea que compartían su belleza adolescente; el éxito de los coreanos BTS, la 'boy band' más seguida del mundo; la legitimación de la 'teen fiction', con ejemplares como 'Por trece razones' y 'Con amor, Simon'…

¿Ser 'twink' es entonces un acto político?

Lo cierto es que, si haces memoria, seguro que vuelves a una época, no hace tanto (bueno, sí, hace bastante), en que los 'twinks' lo petaban. ¿Recuerdas actores como Leonardo DiCaprio (a este claro que sí), River Phoenix, Devon Sawa o Josh Hartnett?

Exacto, los años 90. Por eso pensamos que estos ideales de belleza son cíclicos, y el que representan estos jóvenes no es más que una reacción al canon de hombre hipermusculado y velludo, de las barbas del Capitán América de Chris Evans al pelo en pecho de Henry Cavill.

No dudamos que la lucha LGTB tiene algo que decir en todo esto: el cantante Troye Sivan, abiertamente gay, es uno de los 'twinks' más famosos: representa un atractivo que huye de ese cliché de la virilidad típica (y tóxica) y reivindica cierta delicadeza, incluso cierta androginia. ¿Ser 'twink' es entonces un acto político?

Pero lo último que queremos con esta reivindicación del 'twink' es crear otro patrón exclusivo de belleza, pues ya sabemos que las modas funcionan así: si alguien dice que se lleva delgado, pues todos delgados. Queremos que sea más bien una oportunidad para abrirnos a diferentes masculinidades.

Los mundos de la política y la cultura (más relacionados de lo que pensamos) se encuentran en una profunda reflexión sobre el papel del hombre moderno, pues estamos en un momento marcado por el rechazo del macho alfa mal entendido y de aceptación de la diferencia.

¿Por qué es más masculino el que prefiere cultivar su cuerpo en el gimnasio que el que se pasa todo el verano leyendo, como el Elio de Timothée Chalamet en 'Call Me By Your Name', o el que se envuelve en una bandera arcoíris, como Troye Sivan?

Quedémonos con eso.