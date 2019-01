Qué son los episodios botella (y por qué los mejores son los de 'Friends')

'Spoiler'. 'Cliffhanger'. 'Peak TV'. 'Prime time'. 'Mockumentary'. Parte de lo bueno que nos ha dado la cultura seriéfila de los últimos años, que por fin ha conseguido el estatus de calidad que se le ha negado siempre, es dar significado a palabros que llevábamos mucho leyendo y escuchando.

Este vistazo al universo del 'backstage' televisivo nos ha ayudado a conocer algo más sobre uno de nuestros vicios preferidos, y en ocasiones a descubrir conceptos con los que en realidad hemos estado siempre familiarizados. Uno de ellos es el de 'bottle episodes'. ¿Te suena? Puede que no estés habituado al término, pero estamos seguros de que has devorado muchos de estos capítulos, los míticos episodios botella… sobre todo si eres fan de 'Friends'.

¿Que a qué nos referimos exactamente? Los episodios botella o episodios embotellados nacen en realidad de la necesidad, aunque han pasado a la historia consagrando su propio formato. Cuando los productores de una serie hacen cálculos a lo largo de una temporada, en ocasiones descubren que no tienen el presupuesto suficiente para hacer un gran despliegue económico en todos los capítulos, así que deben ahorrar en algunos de ellos.

¿Cómo? Pues concentrando toda la acción en un solo escenario y tiempo, o en el menor número de ellos. Esto requiere de gran ingenio y maestría por parte de los guionistas, ya que deben crear un relato dinámico que funcione en un espacio reducido, y que genere un conflicto interesante para sus protagonistas.

'En el que nadie está listo' y muchos más

Te preguntarás que por qué nos ha dado por hablar de esto precisamente ahora, pero hay una explicación. El libro 'I'll Be There For You' (Harper Collins), en el que la periodista Kelsey Miller repasa algunas de las curiosidades aún desconocidas sobre la legendaria comedia 'Friends', ha visto la luz en España.

Pues bien, uno de los extractos recoge que uno de los mejores capítulos de la ficción, 'El de los embriones', es casi un episodio botella. ¿Recuerdas el momento en que los chicos y las chicas de 'Friends' se juegan el apartamento de Monica en un test de amistad? Pues es ese. Aunque está rodado en más de un escenario, surgió de la necesidad de abaratar costes y de simplificar la producción al máximo.

Y no es el único episodio botella de 'Friends'. De hecho, la 'sitcom' generacional por excelencia es el mejor ejemplo que podemos poner para analizar esta dinámica. Es más, en la Wiki de los fans puedes echar un vistazo a todos sus 'bottle episodes', desde 'El de la mañana siguiente' (después de que Rachel y Ross se den un descanso) a 'El de la lotería'.

Pero quizá el más recordado, el más aclamado incluso por los críticos, es el primero, en la tercera entrega, cuando 'Friends' empezó a clavar el humor por el que pasará a la historia. Se trata de 'En el que nadie está listo': Ross invita a sus amigos a una fiesta en el museo, pero cuando llega al piso de Monica, todos van con retraso. Exacto, es ese en el que Joey se pone toda la ropa de Chandler.

'Friends' | NBC

Otros 'bottle episodes' que debes conocer

Aunque los episodios botella nacieron como tal con el fin de mantener el presupuesto a raya, lo cierto es que se han convertido en un formato ideal para llevar el ingenio de los creadores al límite, para confrontar a varios personajes en una situación tensa. Incluso series de cadenas de pago sin necesarios condicionantes económicos han recurrido a ello alguna vez.

Un ejemplo de los últimos años que seguro conoces es 'Fly', de 'Breaking Bad': Walter y Jesse se empeñan en matar a una mosca que ha quedado atrapada en el laboratorio, un duelo de personalidades en el que el profesor está a punto de confesar a su alumno un importante secreto. Parecido es el caso de 'La maleta', de 'Mad Men', un episodio fundamental en la relación entre Don y Peggy.

Pero la historia de la televisión está repleta de episodios embotellados que debes conocer, de 'Pine Barrens', el aplaudido capítulo de 'Los Soprano' en el que Paulie y Christopher pierden a un mafioso al que tenían prisionero y se pasan horas buscándolo, a 'La zorra de América', de 'Girls', donde Hannah Horvath tiene un particular encuentro con un escritor acusado de abuso sexual.

No se nos pueden olvidar 'Teddy Perkins', de Atlanta'; 'Mornings', de 'Master of None', que sigue el auge y la caída de una pareja mostrando solo sus mañanas; ni 'Fight', de 'Masters of Sex', reflexión sobre la masculinidad durante una noche de pasión. Solo tienes que hacer tu propia búsqueda para disfrutar de una de las dinámicas más antiguas y curiosas de las series.