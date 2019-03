¿Qué serie de televisión ha sido más Friends después de Friends?

No hay semana en la que no descubramos una o dos noticias nuevas sobre 'Friends'. Y lo que es más sorprendente e importante (y lo que explica que esto ocurra): la gente las consume, las comenta y las comparte con una pasión que pocas series actuales generan.

Sucede además con espectadores de casi cualquier edad, incluso con aquellos que no pudieron haber visto la ficción ni haber vivido su fenómeno cuando rompía las audiencias en Estados Unidos. Hoy hablamos de cómo 'Juego de Tronos', 'Stranger Things' o 'The Walking Dead' se viralizan en medios de comunicación y redes sociales, pero lo de la queridísima sitcom de NBC (que puedes ver, ya sea por primera vez o de nuevo, a través de Netflix) es un precioso caso de estudio.

Los motivos por los que 'Friends' se ha convertido en una de las series más influyentes de la televisión son muchos, variados y algo esquivos, pero podemos hacer una aproximación. Fue una ficción novedosa y adictiva para una generación urbanita y moderna, con un casting en estado de excepción y fanatizables como pocos.

Hoy representa una especie de nostalgia hacia los años 90, y se enfrenta además a un proceso de legitimación de la sitcom, un género muy castigado por dirigirse al público mayoritario. Que servicios como Netflix la hayan recuperado para su catálogo tiene mucho que ver, y también que otros títulos hayan intentado repetir su formato. 'Friends' es todavía nuestro mayor 'happy place', un lugar siempre feliz al que volver.

'Amigos de la universidad', un nuevo acercamiento

Ha habido un estreno en las últimas semanas que nos ha animado a echar la mirada atrás y recordar algunas de las series de televisión que alumbró 'Friends': 'Amigos de la universidad', que Netflix lanzó el pasado 14 de julio, regresa a la comedia sobre la amistad con mala leche, un innegable tono generacional y algo de autoconsciencia sobre la madurez y la inminencia de los 40. Creada por Francesca Delbanco y Nicholas Stoller (pareja y exestudiantes de Harvard, como sus personajes), y protagonizada por Cobie Smulders ('Cómo conocí a vuestra madre') y Fred Savage ('Aquellos maravillosos años'), la serie narra el reencuentro de seis amigos de la universidad (obviamente), en el que afloran infidelidades, desamores y frustraciones varias.

'Amigos de la universidad' quiere ser irreverente e histérica (esto último lo consigue con creces, para bien y para mal) y es poco memorable, pero puede funcionar como vicio estival y recuerdo de ficciones amistosas mejores.

Muchas han intentado replicar la fórmula, el éxito y la importancia de la gran 'Friends', pero ninguna lo ha conseguido: desde su 'spin-off' fallido, la olvidada y olvidable 'Joey', a 'Coupling', serie británica creada por Steven Moffan ('Sherlock') en el 2000); de la australiana 'Vidas secretas' (donde aparecía Anna Torv, de 'Fringe') a incluso nuestra '7 vidas'; de 'Happy Endings', una de las que más se acercó, a 'New Girl', 'Mad Love', 'Friends With Better Lives'... Amor, sexo y apartamentos compartidos, pero ninguna tan genial.

Las que más se han acercado

Diréis que nos hemos dejado dos series muy populares y paradigmáticas en el tintero, pero las hemos guardado para el final porque son con seguridad las únicas a las que se les ha colgado la etiqueta de "la nueva Friends" con razones.

La primera es 'Cómo conocí a vuestra madre', que se emitió en la cadena CBS de 2005 (un año después de que la de NBC marchara para siempre) a 2014, y los motivos son más que evidentes: una ficción sobre seis treintañeros en proceso de madurez, con un casting que casi logró estar a la altura de Aniston, Kudrow y compañía, y que enamoró a una audiencia nueva. ¿Qué le ha impedido ser tan importante? Probablemente su protagonista, el insoportable Ted Mosby, su agria polémica final y el listón de 'Friends', claro.

'Friends' | NBC

La segunda serie de la que hablamos es 'The Big Bang Theory'. "¿En serio?", pensaréis algunos. A pesar de las diferencias que separan a sus personajes y sus conflictos temáticos ('Friends' era mucho más 'mainstream', 'TBBT' demostró que los 'nerds', los eternos secundarios, pueden ser estrellas), la sitcom que CBS estrenó en 2007 ha sido la única en registrar audiencias similares a la de los 90, con situaciones amorosas y románticas también cercanas.

Además, ha coronado a sus actores como los mejor pagados de la televisión, un millón de dólares por capítulo para cada uno, una hazaña que los chicos del Central Perk lograron no sin polémica. ¿Fue 'Friends' para tanto como exigimos a las que llegaron detrás? Tal vez no. Que sirvan éstas para honrarla.