Que los hombres no se desnuden en las series también es machismo

Nos encontramos en el mejor momento de la historia para ser fan y creador de series. No solo por la cantidad y la calidad de las ficciones actuales, también por la libertad de lo que se puede contar, y del cómo contarlo.

De guerras sangrientas en un universo fantástico donde el incesto es común a la historia de una chica de 17 años que se quita la vida ante nuestros ojos. Abordan la violencia sexual, la homofobia, las enfermedades mentales, relatos de colectivos que antes no tenían voz, como el negro o el LGTBI.

Sin embargo, hay una cosa que la televisión aún no se atreve a mostrar: penes. En el panorama catódico más liberal, en el que es sexo es atractivo y contenido de muchos títulos, las series siguen siendo tremendamente mojigatas. Y machistas.

Hay dos producciones modernas, no obstante, que nos han hecho pensar que está cambiando algo. Por un lado, el éxito 'Fariña', que en uno de sus primeros capítulos mostró un desnudo frontal de Tamar Novas.

Por otro, 'Westworld', que utilizó otro desnudo frontal para retratar la vulnerabilidad de un humano apresado por los robots rebeldes. ¿Por qué una narrativa que es tan habitual entre los personajes femeninos es una excepción en los masculinos?

Porque tanto las películas como las series están históricamente creadas por hombres heterosexuales y están dirigidas a hombres heterosexuales, y cuando el sexo en utiliza en ellas como gancho erótico o como arma de violencia, humillación y poder, el objeto que lo sufre son siempre las mujeres.

La machista tradición cinematográfica

La periodista Mariló García reflexionó hace unos meses en un artículo sobre por qué es tan importante que las series se atrevan con desnudos frontales masculinos, y puso como ejemplo 'Girls' y 'Big Little Lies' (en episodios que tratan la violencia sexual), 'Insecure' e 'Easy' (ficciones generacionales que hablan de lo común del sexo), o 'Future Man' y 'Room 104' (que lo hacen con fines humorísticos y grotescos).

No solo es una manera de trascender esas barreras morales y emocionales de la televisión, sino una oportunidad perfecta para abordar la masculinidad (o las masculinidades) en todas sus facetas. Porque los hombres también somos deseables y vulnerables, somos sujetos tanto activos como pasivos en todo lo que nos sucede.

En otras ocasiones, el desnudo masculino se utiliza como estrategia para revertir la tradición del desnudo femenino y de la mujer como objeto sexual. Es decir, las mujeres también desean y los hombres también son deseados. Es lo que se conoce como 'female gaze', algo así como la mirada femenina, en oposición al 'male gaze', la mirada masculina.

¿A qué nos referimos con estos palabros? La mirada masculina es lo que ha guiado siempre el cine y la televisión, desde sus orígenes, no solo lo que cuentan las películas, sino también el lenguaje que emplean.

¿Te acuerdas de esa imagen estereotipo del hombre que mira a la mujer a través de la cerradura de una puerta? ¿Recuerdas 'Psicosis'? Eso es 'male gaze'. El deseo masculino lo impregna todo.

Outlander | Agencias

¿Qué significa el término 'female gaze'?

Lo que buscan las series y películas con 'female gaze' es lo contrario, un pequeño acto político que sitúa al hombre como objeto de deseo y a la mujer como figura que desea, recreándose en el cuerpo masculino desnudo o simplemente reivindicando un rol femenino activo en el sexo. Lo podemos entender con dos ejemplos.

Hace más de 15 años, las escenas de sexo habituales estaban cortadas por el patrón de 'Los Soprano', donde veíamos al despreciable Tony, incluso con la camiseta puesta, tirado encima de una mujer, normalmente una prostituta. Pocos años después, la serie 'Weeds', creada por una mujer, Jenji Kohan, y protagonizada por otra, Nancy Botwin, dio la vuelta al cliché: ella controla y disfruta el sexo con tíos mucho más atractivos.

¿Qué otras series han ayudado a democratizar el desnudo y el sexo? Mención especial merece 'Sexo en Nueva York'; hoy puede parecernos menos atrevida de lo que recordamos, pero logró todo un hito: que las mujeres hablaran libremente de sexo en televisión.

También han puesto de su parte 'Girls' (una doble pirueta: el cuerpo femenino como símbolo empoderador), 'I Love Dick' (sobre una mujer obsesionada con un tipo llamado Dick, "pene" en inglés), 'Orange is the New Black' (con su valiente perspectiva lésbica)…

Pero sobre todo tenemos que reivindicar el fenómeno de Outlander, sobre una mujer del siglo XX que se enamora de un rebelde escocés del XVIII, y que utiliza el deseo para promover relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.