¿Qué harías tú si te encontrases con tu doble? Dicen que todos tenemos siete réplicas de nosotros mismos

El director de 'Déjame salir', Jordan Peele, acaba de estrenar 'Nosotros', un film que explora la figura del doppelgänger: doppel (doble) y gänger (caminante). Un vocablo alemán que habla del fenómeno de la bilocación, es decir, estar en dos sitios a la vez, algo de momento complicado a menos que tengas un hermano gemelo y nadie lo sepa, aunque es un término que recorre no solo el cine, también la literatura.

Puede que tengas un hermano gemelo y no lo sepas, como lo que se narra el documental 'Three identical strangers'. En todo caso, para comprobarlo tendrás que correr hasta donde se encuentre tu posible otro yo y salir de dudas. Pero nunca lo haces porque no estás tan loco como para pensar que tienes un hermano gemelo y nadie te lo ha contado.

Yo he vivido algún episodio similar a este pero nunca ninguno en el que me cruzo a mi supuesto hermano gemelo en, por ejemplo, la cola del súper o en cualquier otra situación en la que me haya dado tiempo a verle la cara.

Siempre es algo rápido, un cruce, un flash, como decía, un engaño, una trampa, algo que impide comprobar si verdaderamente hay otra persona con tu rostro paseándose por el mundo. Según el neurocientífico Manuel Martín-Loeches: “Nuestro cerebro reconstruye la realidad con sólo un 20% del exterior. El otro 80% es una interpretación de nuestra mente”.

Si salimos del extraño e inquietante universo de los hermanos gemelos, tema que me obsesiona desde que tengo uso de razón, tengo que mencionar a los Doppelgängers. Un Doppelgänger es lo que se encuentra Yakov Petrovich Goliadkin en la novela de Dostoievski 'El doble'.

O lo que se encuentra William Wilson en el relato homónimo de Edgar Allan Poe. La primera vez que supimos del término Doppelgänger fue en 1797 gracias a una obra del escritor alemán Jean Paul y popularizado por el dramaturgo sueco August Strindberg en el siglo XIX.

Según Paul, un doppelgänger es un doble, pero no un doble cualquiera, sino un doble que no ha venido a este mundo precisamente para ser tu amigo.

En las leyendas nórdicas y germánicas, el Doppelgänger es augurio de muerte, enfermedad o mala suerte. El psicólogo, psiquiatra y escritor Carl Gustav Jung se refiere al Doppelgänger como La Sombra. Y hablando de sombras, Stevenson explora este concepto magistralmente en su archifamosa novela 'El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr Hyde'.

Si tenemos en cuenta todo esto creo que es más que recomendable no toparse con tu otro yo, sobre todo si eres Jake Gyllenhaal en ‘Enemy’, la adaptación cinematográfica de ‘El hombre duplicado’ de Saramago. No acostumbro a hacer spoilers, y hacerlo en este caso sería casi un crimen.

Siguiendo con Stevensony su Mr. Hyde, a veces nos comportamos de manera que no nos reconocemos en absoluto. Aunque aquí me toca discrepar con el célebre escritor, ya que no siempre, ese otro yo, ese otro Pedro, que en ocasiones me sorprende de manera hiperbólica, es negativo, al revés. Pero no nos vayamos por los cerros de Úbeda.

Hay una teoría que dice que por cada ser humano hay 7 réplicas exactas de nosotros mismos. A veces ni quiera coinciden en la misma época. De hecho, hace unos años, el fotógrafo canadiense François Brunelle llevó a cabo una investigación en la que buscó y encontró fotografías antiguas de hombres sospechosamente idénticos a estrellas de Hollywood como Nicholas Cage, John Travolta o Eddie Murphy.

El tema de la bilocación da para mucho, lo sé, pero voy a terminar recomendando un par de películas protagonizadas por dobles o Doppelgängers. ‘The double’, adaptación precisamente de la novela de Dostoievski en la que el personaje de Jesse Eisenberg se encuentra con su otro yo trabajando en su misma oficina.

Un caso de suplantación de identidad muy parecido al que vive Ingrid García-Jonsson en la reciente ‘Ana de día’. Y hablando de películas recientes, la última en tratar el tema ha sido la estadounidense ‘Nosotros’, en la que Jordan Peele aborda el Síndrome de Capgras, en el que una persona, generalmente un familiar, es reemplazado por un impostor idéntico a esa persona.

Una original vuelta de tuerca que recuerda a ‘La invasión de los ladrones de cuerpos’ con la que el guionista y director de ‘Déjame salir’ construye un potente y subyugante film de terror. Emoción que supongo experimentaremos si un día tenemos la suerte o la desgracia de toparnos con nuestro doble.