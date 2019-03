¿Por qué hacerte fan de Star Wars, si durante 40 años lo que te ha gustado es Star Trek?

Por raro que parezca a quienes han hecho de ‘La guerra de las galaxias’ casi una religión, un modo de vida, hay gente, aficionados al género, que no vibran cuando oyen la sintonía de John Williams. Tranquilos, es un mal que tiene cura.

Familiares, amigos y conocidos te agasajarán cumpleaños tras cumpleaños con merchandising de la saga galáctica. Así que, frikis del mundo, si por un casual no os gusta ‘Star Wars’, haced porque os guste. En realidad, no es tan difícil. Hay motivos suficientes para dejarse arrastrar y sentir la Fuerza.

Aprovechando que están apunto de cumplirse 40 años del estreno de la primera entrega (el 25 de mayo) y que hoy es el Día de ‘Star Wars’ - #StarWarsDay -, aquí tienes unos pequeños consejos para convertirte en el mejor fan de ‘La guerra de las galaxias’. Merece la pena.

1.- Sigue el orden restablecido

Lo mejor, por aquello de seguir la línea temporal de la narración –que no de estreno– es empezar por el principio. Así, bien ordenaditas según la cronología de la trama. Lo suyo es arrancar el maratón con el ‘Episodio I’ y acabar con el ‘VII’, a la espera de que estas Navidades estrenen el ‘VII’.

Traducido en títulos e incluyendo el spin-off, la lista quedaría así: ‘La amenaza fantasma’ (1999), ‘El ataque de los clones’ (2002), ‘La venganza de los Sith’ (2005), ‘Rogue One’ (2016), ‘Una nueva esperanza’ (1977), ‘El imperio contraataca’ (1980), ‘El retorno del Jedi’ (1983), ‘El despertar de la fuerza’ (2015) y ‘Los últimos Jedi’ (2017).

La Venganza Sith | Lucas Film

La ventaja de verlas en este orden es que se empieza por las tres menos buenas –aunque tienen sus defensores– y después todo va a mejor. Así, puedes ver las tres primeras, quedarte con los datos clave de la historia, con Natalie Portman e Ewan McGregor y olvidarlas después para entregarte de lleno a las que realmente molan de verdad, la que harán que te hagas fan.

2.- Olvídate de lo que ya sabes

A estas alturas de la historia de ‘Star Wars’, es casi imposible que no te sepas de cabo a rabo lo que ocurre en las películas por mucho que no las hayas visto. Sobre todo si eres amante del género. Las referencias, parodias y guiños a los momentos clave de la saga son incontables. Es cultura popular.

Va a ser difícil olvidarte de todo eso que ya sabes. De la historia que hay entre Luke Skywalker y Darth Vader, de lo que le pasa a Yoda, de la relación entre Luke y Leia, del negro final de Anakin… Con suerte, aún no te hayas comido el gran spoiler del ‘Episodio VII’.

El Último Jedi | Disney / Lucasfilm

Lo importante aquí es disfrutar la aventura. Porque las de ‘Star Wars’ no dejan de ser películas de aventuras en las que hay que dejarse llevar, disfrutar de cada escena de acción, de cada socarronería de Han Solo, de la historia de amor entre los protagonistas, del impresionando universo, del drama familiar de los Skywalker y de los viajes en naves espaciales.

Qué más da si ya sabes cómo acaba Darth Vader o qué significa la frase ‘Luke, yo soy tu padre’. Lo interesante es cómo se llega hasta allí y qué pasa después. No lo que se cuenta, si no como se cuenta. El viaje en sí.

3.- Perdona a George Lucas y agradécele a J.J. Abrams

‘Star Wars’ es George Lucas y George Lucas es Star Wars. Ambos van de la mano y no se pueden separar sus historias. A él el mundo de la ciencia ficción le debe una longeva, prolífica y apasionante saga galáctica. La Saga Galáctica, así, con mayúsculas. Por eso mismo, hay que perdonarle que le diese por resucitarla a finales de los noventa y que no contentase a todos.

Para empezar, ‘La venganza de los Sith’ tampoco era tan mala, ¿no? Y esta nueva trilogía sirvió para sumar adeptos, que era lo que buscaba. Una nueva generación de niños que disfrutó con las carreras de Anakin. No eran películas para los adultos que fueron adolescentes con las tres primeras, si no para sus hijos, para acercarles el mundo de ‘Star Wars’ a ellos. Así que, perdonemos de una vez al maestro Lucas.

Felicity Jones en 'Rogue One: una historia de Star Wars' | Disney

Hecho esto, agradécele a J. J. Abrams que se hiciese cargo del nuevo resurgir de la franquicia con ‘El despertar de la Fuerza’, una película que recuperó el espíritu aventurero de las primeras, que regaló personajes tan entrañables como Rey, BB-8 y Poe, que recuperó a Leia, Luke y Han Solo y que hizo renacer por todo lo alto ‘Star Wars’ utilizando la misma fórmula que Lucas en 1977. El objetivo era el mismo: sumar nuevos fans, una nueva generación.

De la misma manera que ‘Rogue One’ ha hecho mucho por la saga, convirtiéndose en la película más adulta de todas y despejando dudas y miedos sobre los futuros spin-offs. Eso también es de agradecer.

4.- La ambientación lo es todo

Ver las películas en condiciones óptimas de disfrute hace mucho. Haber nacido en el momento justo también ayuda, la verdad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo haber disfrutado de niño y adolescente del estreno en cines que haber nacido unos años después, en un pueblo sin cine, y haber tenido que verlas en televisión (de esas que eran un armatoste y no planas) y con anuncios de por medio. Se quiera o no, eso influye.

Lo ideal sería poder verlas en la sala de un cine. Dado lo señalado de la fecha, quizá alguno se anime a hacer un maratón para conmemorar el cuarenta aniversario. Si no, los televisores de hoy en día y los Blu-ray son de lo mejor. Un buen cuenco de palomitas (si eres de esos), persianas bajadas y a disfrutar de la experiencia.

Carrie Fisher en 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' | seestrena.com

Un consejo, si eres de los que ya ha visto varias veces ‘Star Wars’ pero aún así sigues sin vibrar con la sintonía de John Williams, vuelve a verlas con un niño a tu lado. Lo quieras o no, te transmitirá el entusiasmo y hará que las veas con otros ojos. Eso sí, que no sea muy pequeño, porque que te estén preguntando continuamente corta mucho el rollo. Las cosas como son.

Con todo esto en cuenta deberías caer en las redes de la Fuerza. Por que el género le debe mucho y su importancia para el mismo ha sido capital. Y además, la mayoría de las entregas son realmente entretenidas, grandes películas de acción y aventuras. Si no lo haces, igual es que no tienes remedio.

Por cierto, escudarse en que eres más de ‘Star Trek’ no sirve. Que esto no es como en el fútbol y se puede ser de ambas. Que te guste una no excluye que te guste la otra.