¿Puede una estrella desconocida como Yalitza Aparicio triunfar en Hollywood?

Pocos fenómenos culturales hemos vivido en los últimos meses como el de Yalitza Aparicio. Sí, ya sabemos que es probable que, a menos que seas cinéfilo de pro, no conozcas este nombre. Si te decimos que es la protagonista de 'Roma', la última película del director mexicano Alfonso Cuarón y una de las favoritas de la carrera de premios de cara a los Oscar, la cosa cambia, ¿no?

La interpretación de Aparicio, actriz primeriza y no profesional, ha sido aplaudida alrededor del mundo, y la sensación en torno a ella despierta esperanza en un nuevo Hollywood (recuerda la revolución que ha supuesto el Me Too), donde el origen y el color de la piel no importa y las estrellas diversas tienen su lugar.

Pero el éxito de Yalitza Aparicio también genera otro debate: ¿será una estrella duradera en la Meca del Cine o una víctima más del exotismo del momento?

Pero antes de meternos en harina, queremos asegurarnos de que estás bien situado. 'Roma' es la última cinta del realizador mexicano Alfonso Cuarón ('Hijos de los hombres', 'Gravity'), y gira alrededor de Cleo, la asistenta de una familia de clase media del barrio de México DF que da nombre a la película, en los años 70. Inspirada en los recuerdos de la infancia de Cuarón y en la trabajadora doméstica que lo crió, Libo Rodríguez, la producción ha recibido ciertas críticas por su retrato complaciente de las injusticias raciales y sociales.

Parece, no obstante, que esa era la intención del autor precisamente: expiar sus culpas por su mirada infantil ante una época muy convulsa en México. La película dramatiza, de hecho, la Masacre del Corpus Christi, de 1971, en el que un grupo paramilitar al servicio del estado resolvió a tiros una manifestación juvenil.

La primera mujer indígena nominada al Oscar

Polémicas aparte, 'Roma ' nos ha regalado a Yalitza Aparicio, joven de 25 años y ascendencia mixteca, la comunidad indígena de México. Cuando Cuarón la fichó para su película, ella estaba aún formándose para ser profesora, y esto de los rodajes la pilló desprevenida.

Como cuenta la intrahistoria del rodaje recogida en el portal estadounidense 'The Conversation', ella llegó a pensar que 'Roma' era en verdad una tapadera delictiva, y aunque su relación con Cuarón era muy cercana, el realizador le ocultó cosas sobre su personaje para capturar sus reacciones más naturales.

Y así fue: Yalitza Aparicio desprende luz y naturalidad, y ello la ha convertido en la primera actriz indígena en ser nominada al Oscar, en portada de revistas como 'Vogue' y en una representante de la diversidad en Hollywood. Ahora todo lo que queremos es más Yalitza.

Pero Aparicio ha reconocido en entrevistas que 'Roma' puede ser su única experiencia en el cine, y considerando la trayectoria de otros actores descubiertos de manera similar, no nos extrañaría.

No lo decimos tanto porque sea una actriz primeriza ni indígena sino por el hecho de que es una actriz no profesional. Hollywood está repleto de historias inspiradoras de fama y sueños cumplidos ('The Conversation' plantea el tema con nombres como el de Anna Paquin, ganadora del Oscar por 'El piano' con solo 11 años, que luego ha seguido trabajando en cine y televisión), pero también de 15 minutos de fama y hasta de fortunas explotadas y dilapidadas. Un caso oportuno es el de los niños de 'Slumdog Millionaire'; Danny Boyle creó un fondo de ahorros para ellos, pero eso no impidió que el padre de una niña intentara venderla después.

Historias de explotación y fama mal gestionada

Para entender que el trabajo y el éxito de actores no profesionales inquiete en ciertos sectores de Hollywood debemos rebobinar unas décadas, al comienzo de esta dinámica. Los primeros directores en contar con la ayuda de intérpretes sin formación ni experiencia fueron los líderes del Neorrealismo italiano, que querían capturar la naturaleza, la belleza y en algunos casos la fealdad de los entornos realistas.

Un hito de la corriente fue 'El ladrón de bicicletas', de 1948, de Vittorio de Sica, cuyo rodaje está rodeado de historias tristes. 'The Conversation' recuerda la de Lamberto Maggiorani, que tras la película perdió su trabajo en una fábrica y a quien le costó volver a encontrar otros proyectos como actor, y la de Enzo Sabiola, de solo 9 años, de quien recogen que fue humillado y maltratado por el director para reflejar emociones reales.

La crónica cinematográfica contiene experiencias de superación de actores no profesionales, pero también de incapacidad para gestionar la fama y sus beneficios, y en otras ocasiones se trata de sencilla y maldita mala suerte.

Por eso queremos cuidar tanto a Yalitza Aparicio. El lanzamiento de la intérprete mixteca al estrellato es una muestra del momento bisagra en el que se encuentra Hollywood ahora mismo, entre el derrocamiento de dinámicas patriarcales y racistas y un nuevo escenario de diversidad.

Pero eso es un arma de doble filo. No queremos que 'Roma' y Yalitza Aparicio sean solo parte del lavado de cara de una industria que necesita la revolución, ni una moda ni una campaña de marketing. Queremos que sea un cambio real, y de ello debemos estar muy pendientes en el futuro. Por muchas más películas con Yalitza.